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फर्रुखाबाद में रोजगार मेला; 64 कंपनियों ने 3800 पदों पर की भर्ती, ITI में सैकड़ों युवाओं को मिली नौकरी

फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में सोमवार को राजकीय आईटीआई परिसर में एक रोजगार मेले का सफल आयोजन किया गया. सेवायोजन विभाग और आईटीआई के इस मेले में देश भर की कुल 64 नामचीन कंपनियों ने हिस्सा लिया. इन कंपनियों ने विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में करीब 3800 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की.

कई राज्यों की कंपनियों ने की शिरकत: आईटीआई प्रधानाचार्य राजवीर सिंह ने स्वयं विभिन्न कंपनियों के स्टालों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. मेले में दिल्ली, गुरुग्राम, गुजरात, गाजियाबाद और नोएडा जैसे औद्योगिक केंद्रों से आई बड़ी कंपनियों ने स्टाल लगाए थे. रोजगार की तलाश में न केवल फर्रुखाबाद, बल्कि मैनपुरी, हरदोई, कन्नौज, बदायूं और शाहजहांपुर जैसे पड़ोसी जिलों से भी भारी तादाद में युवा पहुंचे. बरेली, एटा, कासगंज और रायबरेली से आए अभ्यर्थियों ने भी बढ़-चढ़कर अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया.

ऑन-द-स्पॉट सिलेक्शन: भर्ती प्रक्रिया के तहत सबसे पहले अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया और उसके बाद कंपनी प्रतिनिधियों ने इंटरव्यू लिया. इंटरव्यू में सफल होने वाले प्रतिभावान युवाओं का चयन मौके पर ही सुनिश्चित कर दिया गया. चयनित अभ्यर्थियों को जिला पंचायत अध्यक्ष और आईटीआई प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्ति संबंधी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया. रायबरेली से आए रितिक और सौरभ शुक्ला जैसे युवाओं ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए इस मेले की जानकारी मिली थी.

प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)

युवाओं के सपनों को मिली नई उड़ान: चयनित अभ्यर्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि आईटीआई करने के बाद उन्हें एक ही छत के नीचे कई बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देने का अवसर मिला. कई युवाओं का चयन दिग्गज कंपनियों में हुआ है और उन्हें तुरंत नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए गए हैं. प्रधानाचार्य राजवीर सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से न केवल बेरोजगारी कम होती है, बल्कि युवाओं को अपनी पसंद की कंपनी चुनने का मौका भी मिलता है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाता रहेगा.

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