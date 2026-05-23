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फर्रुखाबाद: ऑपरेशन के दौरान नर्सिंग होम में महिला की मौत पर हंगामा, जांच करने पहुंचे CMO से अस्पताल में धक्का-मुक्की

माहौल बिगड़ता देख मौके पर मौजूद पुलिस बल ने किसी तरह हस्तक्षेप कर सीएमओ को सुरक्षित बाहर निकाला. सिटी मजिस्ट्रेट पारुल तरार ने बताया कि सूचना मिलते ही वह भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं और जांच-पड़ताल कर संबंधित नर्सिंग होम के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिला में शनिवार को मशीनी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान राजेपुर निवासी श्वेता की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया. इस दर्दनाक घटना की जांच के लिए मौके पर पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अस्पताल परिसर में विवाद और धक्का-मुक्की की गई.

पित्त की थैली का होना था ऑपरेशन: श्वेता के शोकाकुल परिजनों ने बताया कि फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर निवासी अश्वनी राठौर की 26 वर्षीय पत्नी श्वेता राठौड़ को पित्त की थैली में पथरी के ऑपरेशन के लिए मशीनी रोड स्थित अस्पताल में शुक्रवार दोपहर को भर्ती कराया गया था. शनिवार को अस्पताल संचालक ने श्वेता के ससुर सत्यपाल को फोन किया और ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तुरंत अस्पताल आने की बात कही. ससुर सत्यपाल का आरोप है कि जब वह आनन-फानन में अस्पताल पहुंचे, तब उनकी बहू को अस्पताल के कुछ कर्मचारी जबरन ऑक्सीजन लगा रहे थे. परिजनों के देखते ही देखते कुछ ही देर में श्वेता ने तड़पकर दम तोड़ दिया, जिसके बाद डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू हो गया.

जांच करने पहुंचे सीएमओ से बदसलूकी: अस्पताल में चीख-पुकार और हंगामे की सूचना मिलते ही कादरीगेट थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया. सीएमओ डॉ. अवनींद्र कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इलाज से जुड़े सभी जरूरी कागजात अपने कब्जे में ले लिए. इसी दौरान अस्पताल प्रबंधन के कुछ हमदर्द और समर्थक वहां पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई का विरोध करते हुए सीधे सीएमओ पर ही तरह-तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिए. ऑपरेशन थिएटर (OT) के बाहर दोनों पक्षों में तीखी तू-तू-मैं-मैं हुई, जिसके बाद वहां का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा: इसी हंगामे के दौरान जब सीएमओ अस्पताल की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, तो अराजक तत्वों द्वारा उनके साथ सरेआम धक्का-मुक्की कर दी गई. वह किसी तरह मुश्किल से बचते हुए अस्पताल परिसर में खड़ी अपनी सरकारी कार तक पहुंचे. इसी बीच अस्पताल संचालकों और समर्थकों ने उनकी कार के आगे खड़े होकर दोबारा हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद कादरीगेट थाना पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला. मृतका महिला का शव फिलहाल अस्पताल में ही रखा हुआ है और पुलिस कानूनी कार्रवाई के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रही है.

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