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फर्रुखाबाद: प्रसव के बाद मां-बच्चे की मौत पर परिजनों का हंगामा, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

फर्रुखाबाद के कादरी गेट क्षेत्र में प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा की मौत पर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया.

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प्राइवेट अस्पताल में मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 10:02 PM IST

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फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में शनिवार को थाना कादरी गेट क्षेत्र में प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा की मौत हो गई. इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

अस्पताल प्रबंधन पर मारपीट और लापरवाही का आरोप: मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी जितेंद्र सविता ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी सविता को प्रसव पीड़ा होने पर बीते दिन एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

जानकारी देते परिजन. (Video Credit: ETV Bharat)

जहां उपचार के दौरान शनिवार को सूचना दी गई कि पत्नी सविता और नवजात की मौत हो गई है. जितेंद्र ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें जानकारी दी कि शवों को लोहिया अस्पताल भेज दिया गया है और विरोध करने पर अस्पताल कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की.

परिजनों ने लगाया जबरन दस्तखत कराने का आरोप: सविता की जेठानी सुधा ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन द्वारा उनसे कागजों पर जबरन हस्ताक्षर करा लिए गए और बाद में पुलिस को बुला लिया गया. परिजनों ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और इंसाफ की मांग की है. वहीं मऊदरवाजा थाना प्रभारी अजब सिंह ने बताया कि प्रसूता महिला की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी.

पुलिस ने समझा-बुझाकर शांत कराया मामला: महिला को एंबुलेंस द्वारा डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया था, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया और बच्चा मृत पैदा हुआ था. सविता के परिजन एकत्र होकर सड़क जाम करने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा समझा-बुझाकर शांत कराया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

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