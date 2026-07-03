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फर्रुखाबाद में 4 कोल्ड स्टोरेज पर FIR; 1200 किसानों का आलू स्टोर, बढ़ी अन्नदाता की मुश्किलें

फर्रुखाबाद में 4 कोल्ड स्टोरेज पर FIR दर्ज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: फायर सेफ्टी नार्म्स और बिल्डिंग की मजबूती से जुड़े नियमों पर NOC न लेना कोल्ड स्टोरेज मालिकों को भारी पड़ गया. जिला उद्यान विभाग ने जरूरी कागजात न जमा करने वाले 4 कोल्ड स्टोरेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है. इस कोल्ड स्टोरेज में करीब 1200 किसानों का आलू स्टोर है, जिनके सामने अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. इसी क्रम में जिले में संचालित सभी 113 कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्थाएं परखी गई हैं. जिला उद्यान अधिकारी ने सभी कोल्ड स्टोरेज संचालकों को फायर सेफ्टी की सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सभी 113 कोल्ड स्टोरेज संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया है. जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में 113 कोल्ड स्टोरेज संचालित हैं. यहां पर किसान आलू का भंडारण करते हैं. जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज रेगुलेशन एक्ट के तहत एक्ट 1976 के तहत संचालित हैं. इन कोल्ड स्टोरेज में किसानों का कृषि उत्पाद भंडारित किया जाता है. जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि सभी कोल्ड स्टोरेज विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता है. इसके बाद जनपद स्तर पर जिलाधिकारी उनका रिन्युवल करते हैं. हम लोगों द्वारा पत्रावली संचालित की जाती है. उन्होंने बताया कि जीके कोल्ड स्टोरेज जहानगंज में है. कार्यालय द्वारा अनेकों नोटिस पत्र भेजे गए. इनमें कृषि उत्पादन यानी आलू भंडारण पर रोक लगाई गई थी. शीत गृह लाइसेंस नवीनीकरण-2026 के लिए प्रस्तुत की गई पत्रावली में अग्नि शमन प्रमाण पत्र, बीमा प्रपत्र, शीत गृह मशीनरी, आलू स्टॉक मशीनरी, भवन सुदृढ़ता प्रमाण पत्र, नेशनल बिल्डिंग स्टोरेज 2005 न होने पर आपत्ति का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया था. लेकिन शीत गृह स्वामी द्वारा आज तक शीत गृह लाइसेंस नवीनीकरण के लिए पत्रावली में लगाई गई आपत्ति का निस्तारण कर कार्यालय में नहीं जमा कराया गया. अयूब कोल्ड स्टोरेज जहानगंज को कार्यालय द्वारा नोटिस नोटिस दिए गए. शीत गृह लाइसेंस नवीनीकरण-2026 को न कराए जाने तक कृषि उत्पादन आलू के भंडारण पर रोक लगाई गई थी. लेकिन शीत गृह स्वामी द्वारा शीत गृह लाइसेंस नवीनीकरण पुनः संचालन के लिए अवशेष प्रपत्र प्रदूषण प्रमाण पत्र और नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 का प्रमाण पत्र कार्यालय को आज तक उपलब्ध नहीं कराया है. इससे शीत गृह लाइसेंस की प्रक्रिया पूर्ण करना संभव नहीं हो सका.