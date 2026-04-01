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Happy Hours; शाम 6 से सुबह 8 बजे के बीच नहीं कटेगी बिजली, प्रीपेड मीटर रिचार्ज करने पर मिलेगी 2% की छूट

फर्रुखाबाद के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत. ​अधीक्षण अभियंता राघवेंद्र सिंह ने साझा की जानकारी.

फर्रुखाबाद में बिजली सप्लाई
फर्रुखाबाद में बिजली सप्लाई (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 12:54 PM IST

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फर्रुखाबाद : जिले में लगभग 3 लाख 25 हजार उपभोक्ता है. जिसमें करीब 76 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. करीब 40 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. 1 लाख 75 हजार उपभोक्ताओं ने प्रीपेड मीटर लगा लिए हैं. इनमें से 11 हजार 9 सौ ने रिचार्ज भी कर लिया है. 10 हजार उपभोक्ताओं के बैलेंस पॉजिटिव हैं. 1223 उपभोक्ताओं बैलेंस नेगेटिव हैं. 5571 उपभोक्ताओं ने रिचार्ज नहीं कराया है. अन्य उपभोक्ताओं के घर पर मीटर लगाए जा रहे हैं. यह जानकारी अधीक्षण अभियंता राघवेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से साझी की है. पढ़ें विस्तृत खबर...

जानकारी देते अधीक्षण अभियंता यादवेंद्र सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

अधीक्षण अभियंता यादवेंद्र सिंह प्रीपेड स्मार्ट मीटर रियल टाइम में भुगतान व खपत का विवरण बताने में सक्षम है. इस मीटर को मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज किया जा सकता है. जो यूपीआई, पेटीएम गूगल पे के माध्यम से कर सकते हैं. भविष्य में सोलर लगाने पर मीटर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. प्रीपेड मीटर पर विद्युत बिल का भुगतान करने पर 2% की छूट भी दी जा रही है. बैलेंस, भुगतान व अन्य जानकारी एसएमएस के माध्यम से मिल जाती है.



यह मीटर रिचार्ज करने पर ऑटोमेटिक रिकनेक्ट हो जाता है. बिजली जुड़वाने के लिए बिजलीघर का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. असुविधा होने पर 1912 हेल्पडेस्क पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है. यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप के माध्यम से रियल टाइम खपत, बैलेंस आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है. खास बात की उपभोक्ता प्रतिदिन की ऊर्जा व धनराशि खपत मॉनिटर और उपयोग का नियंत्रण कर सकते हैं.



उपभोक्ता यूपीआई, पेटीएम गूगल पे के माध्यम से तुरंत रिचार्ज कर सकते हैं. डिपार्टमेंट काउंटर जन सुविधा केंद्र विद्युत सखी के माध्यम से रिचार्ज कर कर सकते हैं. यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप पर जाकर रिचार्ज कर सकते हैं. www.uppcl.org पर जाकर अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं.

अधीक्षण अभियंता ने बताया कि ग्रेस पीरियड प्रीपेड में परिवर्तन होने के पहले 30 दिन इमरजेंसी क्रेडिट बैलेंस समाप्त होने के बाद तीन दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. सार्वजनिक अवकाश रविवार एवं दूसरे शनिवार और राजपत्रित अवकाश, हैप्पी आवर्स शाम 6 से सुबह 8 बजे के बीच पोस्टपेड बकाया के विरुद्ध प्रत्येक रिचार्ज से एक निश्चित अमाउंट काटा जाता है. पुराने बकाये का भुगतान एक बार में करने की सुविधा भी है. अंतिम रिचार्ज 30% और 10% बचने या रिचार्ज शून्य होने पर एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी.

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