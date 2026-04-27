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फर्रुखाबाद की कान्हा गौशाला में मिली भारी लापरवाही; EO को कारण बताओ नोटिस, नदारद कर्मचारियों पर गिरेगी गाज

फर्रुखाबाद : गौशालाओं की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त रखने के सरकारी दावों के बीच जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने बीते रविवार को कान्हा गौशाला सकबाई का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान गौशाला में फैली अव्यवस्थाओं और अधिकारियों की अनुपस्थिति को देखकर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दिए.

डीएम के ​निरीक्षण के दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (EO) अनुपस्थित पाए गए. जिलाधिकारी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया. साथ ही अपेक्षित जानकारी न देने पर मौके पर मौजूद सहायक अभियंता विशाल सिंह कड़ी फटकार लगाई गई और उनके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि देने व वेतन रोकने के निर्देश दिए गए. निरीक्षण में पाया गया कि कुल 15 केयर टेकर में से मौके पर केवल 11 ही उपस्थित मिले. 4 कर्मचारी बिना किसी सूचना के ड्यूटी से नदारद थे.

इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर, चिकित्सा रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर और वैक्सीनेशन रजिस्टर जैसे कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड नहीं मिले. गौशाला की निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे. ​गौशाला में ​पेयजल के लिए 2 सबमर्सिबल पंप उपलब्ध हैं. 2 पानी की टंकियों का निर्माण चल रहा है. गौशाल में कुल 461 गौवंश हैं. ​पशुओं को प्रतिदिन दो समय भूसा और लगभग 40 क्विंटल हरा चारा उपलब्ध कराया जा रहा है.