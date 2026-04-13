पत्नी से अलग रह रहे सरकारी शिक्षक ने संदिग्ध परिस्थितियों में दी जान, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस
फर्रुखाबाद फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नेकपुर चौरासी मोहल्ले का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 7:54 AM IST
फर्रुखाबाद : फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नेकपुर चौरासी में सरकारी शिक्षक ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शवो को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. प्राथमिक जांच में मामला घरेलू कलह का प्रतीत बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य मिलान के बाद ही खुलासा करने की बात कह रही है.
परिजन अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नेकपुर चौरासी में रहने वाले रोहित दुबे (39) पुत्र स्व0 राजकुमार दुबे ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली है. रोहित सरकारी विद्यालय में शिक्षक थे. रोहित विवाद के चलते पत्नी से अलग अपने 12 साल के बेटे के साथ रहते थे. पत्नी अपने 8 वर्षीय छोटे बेटे के साथ मायके में रहती हैं. रविवार शाम बड़ा बेटा घर पहुंचा तो रोहित का शव देख बिलखने लगा. स्थानीय लोगों को वारदात की जानकारी हुई तो डायल 112 पर सूचना दी.
घटना की सूचना मिलने पर सीओ सिटी अभय वर्मा फतेहगढ़ कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की. जिसके बाद पहुंची फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए. सीओ सिटी अभय वर्मा ने बताया कि नेकपुर चौरासी में रोहित दुबे (39) वर्ष ने आत्महत्या कर ली थी. प्राथमिक जांच में पता चला कि रोहित का अपनी पत्नी से काफी समय से विवाद चल रहा था. दोनों के एक 12 साल का लड़का भी था. परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाए हैं. फिलहाल मामले की जांच की जा ही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.