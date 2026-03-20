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फर्रुखाबाद में गैस बुकिंग सिस्टम क्रैश: सिलिंडरों की कालाबाजारी बढ़ी, अधिकारियों का एक्शन शुरू

फर्रुखाबाद में रसोई गैस का संकट गहराया. ( Photo Credit : ETV Bharat )