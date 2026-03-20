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फर्रुखाबाद में गैस बुकिंग सिस्टम क्रैश: सिलिंडरों की कालाबाजारी बढ़ी, अधिकारियों का एक्शन शुरू

ई-केवाईसी, ओटीपी, वाट्सएप और ऐप से बुकिंग में आ रही परेशानियों की पड़ताल करती ईटीवी भारत की खास खबर.

फर्रुखाबाद में रसोई गैस का संकट गहराया.
फर्रुखाबाद में रसोई गैस का संकट गहराया. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 11:07 AM IST

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Updated : March 20, 2026 at 11:44 AM IST

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फर्रुखाबाद : अमेरिका-ईरान-इज़रायल युद्ध से उपजे गैस संकट का असर फर्रुखाबाद पर भी पड़ रहा है. बड़ी संख्या में गैस बुकिंग के चलते गैस बुकिंग सिस्टम क्रैश हो गया है. बुकिंग के बाद ओटीपी नहीं आ रहा है. इसके चलते जरूरतमंदों को मार्केट से ब्लैक में सिलिंडर लेने पड़ रहे हैं. आगरा और कानपुर में तो सिलिंडरों की ब्लैक में कीमत 2000 से 2500 रुपये तक बताई जा रही है. हालांकि जिले में ऐसी ब्लैक मार्केटिंग नहीं है. इसके बावजूद आपूर्ति अधिकारी सतकर्ता बरत रहे हैं और लगातार छापेमारी कर कार्रवाई कर रहे हैं. इसके बावजूद गैस बुकिंग को लेकर तमाम परेशानियां बनी हुई हैं. पढ़ें विस्तृत खबर...

फर्रुखाबाद में गैस बुकिंग सिस्टम क्रैश. (Video Credit : ETV Bharat)

समाजसेवी डॉ. सोनल शुक्ला दीक्षित का कहना है कि एलपीजी आज की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है. एलपीजी की बुकिंग ऐप और ‌व्हाट्सएप से होने लगी है. परेशानी वाला पक्ष यह है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के तमाम उपभोक्ता इसका उपयोग नहीं जानते हैं. इसके अलावा सर्वर डाउन, ओटीपी, फिंगरप्रिंट की समस्या भी है. इसके लिए विभाग और गैस कंपनियों को ऑनलाइन या नुक्कड़ सभा आयोजित लोगों को जानकारी देनी चाहिए. गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए.



प्रोफेसर अभिषेक शुक्ला ने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया अपेक्षाकृत कठिन विकल्प है. इंटरनेट और नेटवर्क की समस्या आम बात है. ऐसे में कस्टमर केयर सिस्टम को सुदृढ़ बनाकर ई-केवाईसी तथा ऐप आधारित एलपीजी बुकिंग को बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित किया जा सकता है. इससे गैस की कालाबाजारी तथा जमाखोरी पर भी नियंत्रण संभव हो पाएगा.

समाजवादी पार्टी की जिला महिला अध्यक्ष सुलक्षणा सिंह ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ सिलिंडर लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया. कहा कि आम जनता को रसोई गैस के लिए परेशान होना पड़ रहा है. एक तरफ गैस के दाम बढ़ा दिए गए. दूसरी तरफ समय पर आपूर्ति नहीं हो रही है. सरकार खाड़ी युद्ध की आड़ में दाम बढ़ा दिए और आपूर्ति भी रोक दी है. ई-केवाईसी के नाम पर बेवजह परेशान किया जा रहा है. वहीं जय भैरव गैस एजेंसी मालिक राजू शिवानी ने बताया कि गैस की कोई समस्या नहीं है. केवल केवाईसी की प्रक्रिया धीमी होने से उपभोक्ता परेशान हैं.


जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि जिले में एलपीजी की क्राइसिस नहीं है. उपभोक्ताओं को समय से डिलीवरी दी जा रही है. लगभग 20 से 25% उपभोक्ताओं ने अभी ई केवाईसी नहीं कराई है. वहीं उपभोक्ता लगातार एजेंसी में आ रहे हैं. हालांकि उन्हें फोन पर या इंडियन, एचपी या बीपी के ऐप के माध्यमों से स्वत: ईकेवाईसी की जानकारी दी जा रही है. काॅमर्शियल कनेक्शनधारकों के लिए भी बुकिंग खोल दी गई है.

जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव के मुताबिक जिले में करीब 3 लाख 25 हजार एलपीजी के उपभोक्ता हैं. औसत रिफिल सात से आठ है. हमारे पास 19 से 20 हजार का स्टॉक अब भी है. आवश्यकता के अनुसार दो से तीन दिन का स्टॉक उपलब्ध है. जनपद में करीब 33 एजेंसियां हैं. बीच में जो सर्वर इसका इशू आया था, लेकिन अब स्थिति बेहतर है. आराम से गैस बुकिंग हो रही है.

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Last Updated : March 20, 2026 at 11:44 AM IST

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