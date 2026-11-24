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फर्रुखाबाद: देव दीपावली पर 11000 दीपों से सजा गंगा घाट, अलौकिक नजारा

देव दीपावली पर सजा घाट ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद : जिले सोमवार रात में देव दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. पांचाल घाट गंगा तट पर कैलाश सेवा संस्थान की तरफ से भव्य आयोजन हुआ. इस दौरान 11000 दीपों से गंगा तट जगमगा उठा. जमकर आतिशबाजी भी की गई. बड़ी संख्या में लोग देव दीपावली के कार्यक्रम में शामिल हुए. फूलों से सजे घाट की रौनक देखते ही बन रही थी.

फर्रुखाबाद में देव दीपावली (Video Credit; ETV Bharat) सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी पत्नी अनीता द्विवेदी के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे. उन्होंने गंगा तट पर आयोजित कार्यक्रम पर कहा कि भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिला है. कार्यक्रम के आयोजन को लेकर गंगा घाट पर सुबह से ही साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई थीं. उसके बाद घाट को फूलों से सजाया गया. प्रशासन की तरफ से कार्तिक मेले को देखते हुए प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी.