फर्रुखाबाद: देव दीपावली पर 11000 दीपों से सजा गंगा घाट, अलौकिक नजारा
जमकर आतिशबाजी, बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 2:15 PM IST
फर्रुखाबाद : जिले सोमवार रात में देव दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. पांचाल घाट गंगा तट पर कैलाश सेवा संस्थान की तरफ से भव्य आयोजन हुआ. इस दौरान 11000 दीपों से गंगा तट जगमगा उठा. जमकर आतिशबाजी भी की गई. बड़ी संख्या में लोग देव दीपावली के कार्यक्रम में शामिल हुए. फूलों से सजे घाट की रौनक देखते ही बन रही थी.
सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी पत्नी अनीता द्विवेदी के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे. उन्होंने गंगा तट पर आयोजित कार्यक्रम पर कहा कि भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिला है. कार्यक्रम के आयोजन को लेकर गंगा घाट पर सुबह से ही साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई थीं. उसके बाद घाट को फूलों से सजाया गया. प्रशासन की तरफ से कार्तिक मेले को देखते हुए प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी.
बता दें कि कार्तिक माह की चतुर्दशी को देव दीपावली का पर्व प्रतिवर्ष गंगा तट पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. घाट पर दीपों से देव दीपावली भी लिखा गया, जो अद्भुत नजर आ रहा था. गंगा आरती के बाद घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने दीपदान किया. कार्यक्रम में आए साधु-संतों ने आयोजकों को आशीर्वाद दिया. वहीं आरती के बाद पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ. गंगा तट जय मां गंगे, हर-हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा. दीपों की आभा हर तरफ रोशनी बिखेर रही थी.
सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने बताया कि मन आनंद से प्रफुल्लित है.
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