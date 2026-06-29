Fire fighting Alert; फर्रुखाबाद में जिला उद्यान अधिकारी का एक्शन, 113 कोल्ड स्टोरेज को नोटिस
लखनऊ में भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद प्रदेशभर में अभियान चलाकर विभिन्न संस्थानों की स्थिति परखी जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 12:11 PM IST
फर्रुखाबाद : लखनऊ समेत कई जिलों में हुए भीषण अग्निकांड को देखते हुए फर्रुखाबाद में भी फायर फाइटिंग सिस्टम और सुरक्षा संसाधनों की परख तेज हो गई है. इसी क्रम में जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने जिले में संचालित कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्थाएं परखीं. जिला उद्यान अधिकारी ने सभी कोल्ड स्टोरेज संचालकों को फायर सेफ्टी की सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिले के सभी 113 कोल्ड स्टोरेज संचालकों को नोटिस भी जारी किया है.
जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्नि से सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत प्रदेश के सभी शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा संस्थान, जिला स्तरीय महिला एवं पुरुष चिकित्सालय में होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का सत्यापन कराया जा रहा है. इसी क्रम में जिलाधिकारी के आदेश के बाद सभी कोल्ड स्टोरेज में फायर सेफ्टी की सुविधाएं परखी जा रही हैं.
जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि जिले में 113 कोल्ड स्टोरेज संचालित हैं. कुछ नए कोल्ड स्टोरेज भी बने हैं. उनके लाइसेंस की प्रक्रिया जारी है. उनकी प्रक्रिया निदेशालय स्तर से लंबित है. अमोनिया स्टोरेज, बिल्डिंग का सर्टिफिकेट, रेफ्रिजरेंट का सर्टिफिकेट समेत सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है. फिलहाल सभी कोल्ड स्टोरेज में अग्निशमन की प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं. कुछ में मामूली खामियां मिली हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है.
जिला उद्यान अधिकारी के अनुसार डीएम की ओर से जारी पत्र के मुताबिक समस्त कोल्ड स्टोरेज अमोनिया के भंडारण और संचालन के लिए रखरखाव गैस में रिसाव की स्थिति से निपटने के लिए स्थापित सुरक्षा तंत्र में आपदा प्रबंधन व्यवस्था, विद्युत सुरक्षा मानकों के अनुरूप विद्युत संयंत्रों, नियंत्रण पैनलों, वायरिंग, अर्थिंग व अन्य संबंधित उपकरणों की स्थिति जांचने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अग्निशमन यंत्रों, फायर अलार्म सिस्टम, हाईड्रेंड, स्प्रिंकलर सिस्टम, आपातकालीन, निकास मार्ग अन्य अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की व्यवस्था कर्मचारी कार्यशीलता व अन्य कर्मियों की सुरक्षा उपकरण प्रशिक्षण के लिए आपातकालीन माॅकड्रिल की व्यवस्था संबंधित आवश्यक बिंदुओं की परख के निर्देश हैं.
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