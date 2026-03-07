ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद सड़क हादसे में शादी के कार्ड बांट कर घर लौट रहे बाइकसवार दो युवकों की मौत

राजेपुर थाना क्षेत्र में फर्रुखाबाद-बदायूं स्टेट हाइवे पर पश्चिमी गोटिया के पास डीसीएम ने मारी टक्कर. लखनऊ सड़क हादसे में घायल मदरसा प्रिंसिपल की मौत.

दुर्घटना में दो युवकों की मौत.
दुर्घटना में दो युवकों की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 8:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद/लखनऊ : राजेपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को फर्रुखाबाद बदायूं स्टेट हाइवे पर हुई दुखद हादसे में बाइकसवार दो युवकों की मौत हो गई. दोनों युवक शादी के कार्ड बांट कर वापस घर लौट रहे थे. पश्चिमी गोटिया के पास युवकों की बाइक में बेकाबू डीसीएम ने टक्कर मार दी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल लोहिया पहुंचाया. जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. वहीं बीती तीन मार्च को लखनऊ काकोरी में हुई सड़क दुर्घटना में घायल मदरसा प्रिंसिपल की मौत हो गई.


राजेपुर थाना प्रभारी सुदेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि पश्चिमी गोटिया के पास दुर्घटना की सूचना मिली थी. घटनास्थल पर दो बाइकसवार लहूलुहान हालत में मिले थे. दोनों को आननफानन पिकअप से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान डाॅक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. दोनों युवक फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अंगूरी बाग के रहने वाले थे.

प्राथमिक जांच में सामने आया कि फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अंगूरी बाग निवासी विवेक कुशवाहा पुत्र रामनाथ (25) के छोटे भाई विपिन कुशवाहा की 10 मार्च को शादी है. वह अपने पड़ोसी अजय उर्फ गुड्डू (26) के साथ बाइक से शाहजहांपुर के ग्राम दोसपुर में शादी के कार्ड बांटने गया था. शाम को दोनों बाइक से वापस आ रहे थे. इसी दौरान राजेपुर थाना क्षेत्र में पश्चिमी गोटिया के पास दुर्घटना हो गई. दुर्घटना के बाद डीसीएम का चालक मौके से फरार हो गया है. उसकी तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है.

लखनऊ ; दवा लेने जा रही मदरसे की प्रिंसिपल की सड़क हादसे में मौत

काकोरी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में घायल मदरसे की महिला प्रिंसिपल की बीते शुक्रवार को मौत हो गई. दुर्घटना बीती 3 मार्च को हुई थी और उनका इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रामा सेंटर में चल रहा था.

​इंस्पेक्टर काकोरी सतीश चंद्र राठौर के अनुसार अंधे की चौकी सिकरौल निवासी फातिमा खान (39) मदरसे में प्रिंसिपल थीं. बीती 3 मार्च को वह दवा लेने पैदल निकली थी. इसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी थी. बाइक पर तीन युवक सवार थे. दुर्घटना में घायल फातिमा को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था. बीते शुक्रवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया. दुर्घटना के बाद युवक फरार हो गए थे. बाइक को कब्जे में लेकर फरार युवकों की तलाश की जा रही है.


यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद में सड़क हादसा: मोटर साइकिलों की भिड़ंत में दो लोगों की मौत, एक अन्य की हालत गंभीर

यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

TAGGED:

FARRUKHABAD ROAD ACCIDENT
BIKE RIDERS DIED IN ACCIDENT
YOUTHS DIED IN ACCIDENT
UP ACCIDENT CASE
ACCIDENT IN FARRUKHABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.