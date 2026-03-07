ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद सड़क हादसे में शादी के कार्ड बांट कर घर लौट रहे बाइकसवार दो युवकों की मौत

फर्रुखाबाद/लखनऊ : राजेपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को फर्रुखाबाद बदायूं स्टेट हाइवे पर हुई दुखद हादसे में बाइकसवार दो युवकों की मौत हो गई. दोनों युवक शादी के कार्ड बांट कर वापस घर लौट रहे थे. पश्चिमी गोटिया के पास युवकों की बाइक में बेकाबू डीसीएम ने टक्कर मार दी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल लोहिया पहुंचाया. जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. वहीं बीती तीन मार्च को लखनऊ काकोरी में हुई सड़क दुर्घटना में घायल मदरसा प्रिंसिपल की मौत हो गई.



राजेपुर थाना प्रभारी सुदेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि पश्चिमी गोटिया के पास दुर्घटना की सूचना मिली थी. घटनास्थल पर दो बाइकसवार लहूलुहान हालत में मिले थे. दोनों को आननफानन पिकअप से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान डाॅक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. दोनों युवक फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अंगूरी बाग के रहने वाले थे.

प्राथमिक जांच में सामने आया कि फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अंगूरी बाग निवासी विवेक कुशवाहा पुत्र रामनाथ (25) के छोटे भाई विपिन कुशवाहा की 10 मार्च को शादी है. वह अपने पड़ोसी अजय उर्फ गुड्डू (26) के साथ बाइक से शाहजहांपुर के ग्राम दोसपुर में शादी के कार्ड बांटने गया था. शाम को दोनों बाइक से वापस आ रहे थे. इसी दौरान राजेपुर थाना क्षेत्र में पश्चिमी गोटिया के पास दुर्घटना हो गई. दुर्घटना के बाद डीसीएम का चालक मौके से फरार हो गया है. उसकी तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है.

लखनऊ ; दवा लेने जा रही मदरसे की प्रिंसिपल की सड़क हादसे में मौत