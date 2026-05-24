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फर्रुखाबाद में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने खुदकुशी, पारिवारिक कलह की बात आई सामने

कायमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गऊटोला की घटना. दिन में सुलह समझौता कराने गए थे रिश्तेदार.

महेंद्र सिंह (फाइल फोटो)
महेंद्र सिंह (फाइल फोटो) (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 11:01 AM IST

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फर्रुखाबाद : कायमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गऊटोला में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. युवक मजदूरी के साथ खेती बाड़ी करके परिवार का पालन पोषण करता था. घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.



अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि कायमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गऊटोला निवासी रतिराम के पुत्र महेंद्र सिंह (40) का शनिवार शाम अपनी पत्नी से किसी बात पर विवाद हो गया था. इसके बाद महेंद्र सिंह ने खुद को गोली मार ली. जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के संबंध में परिजनों से पूछताछ के बाद पारिवारिक कलह के बात सामने आई है. घटनास्थल से तमंचा बरामद किया गया है. फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

बताया जा रहा कि शनिवार को दिन में हुए विवाद को सुलझाने के लिए महेंद्र के साले भी उनके घर पहुंचे थे. इसके बाद शाम को महेंद्र ने अपने घर के पास ही तमंचे से खुद को गोली मार ली. गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो महेंद्र खून से लथपथ पड़े थे. परिजनों ने आनन-फानन उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. महेंद्र मजदूरी और खेती बाड़ी करके परिवार का पालन पोषण करते थे. महेंद्र के दो बेटियां और तीन बेटे हैं.

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