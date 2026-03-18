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फर्रुखाबाद में पूर्व सपा विधायक विजय सिंह के घर पर विस्फोट का मामला, बेटों समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR

साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

घर और आसपास के क्षेत्र की गहन जांच की. (Photo Credit: ETV Bharat)

DIG और पुलिस अधिकारियों ने किया निरीक्षण: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. बुधवार को डीआईजी हरिश्चंद्र ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने घर और आसपास के क्षेत्र की गहन जांच की. साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई.

धमाके में पांच लोग घायल, बेटों को भी चोट: इस हादसे में पूर्व विधायक के दोनों बेटों सहित कुल पांच लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर रूप से घायल भैया लाल चौहान को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च केंद्र रेफर किया गया. अन्य घायलों का इलाज निजी अस्पताल में जारी है.

फर्रुखाबाद: फर्रुखाबाद जिले में पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर मंगलवार देर शाम अचानक तेज धमाका हो गया था. धमाका इतना शक्तिशाली था कि घर के दरवाजे और खिड़कियां तक टूट गईं. मकान के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

बम निरोधक दस्ता और एटीएस की जांच: मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ से बीबीडीएस (बम निरोधक दस्ता) बुलाया गया. कानपुर से एटीएस टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया. टीमों ने तकनीकी साक्ष्य जुटाए और घर के हर हिस्से की जांच की. फॉरेंसिक टीम ने भी नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेज दिए हैं.

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: पुलिस ने पूर्व विधायक के दोनों पुत्रों सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. जांच पारदर्शिता के साथ जारी है.

घायलों का इलाज निजी अस्पताल में जारी (Photo Credit: ETV Bharat)

विस्फोट के समय घर में मौजूद थे परिवार के सदस्य: पूर्व विधायक की पत्नी दमयंती सिंह ने बताया कि घटना के समय वह घर पर ही थीं. उन्होंने ऊपर और नीचे दीपक जलाया था. अचानक तेज हवा जैसी स्थिति बनी और शीशे-पर्दे गिरने लगे. पहले उन्हें लगा कि तूफान आया है, लेकिन बाद में धमाके का एहसास हुआ.

मकान के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा. (Photo Credit: ETV Bharat)

इलाके में दहशत, सुरक्षा बढ़ाई गई: विस्फोट के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है. लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है.

प्रशासन ने बताया—बेसमेंट में हुआ विस्फोट: जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के अनुसार, शाम करीब 7:30 से 7:45 बजे के बीच मकान के बेसमेंट में विस्फोट हुआ. उस समय घर में छह लोग मौजूद थे, जिनमें से पांच घायल हो गए. सभी को तुरंत अस्पताल भेजा गया.

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