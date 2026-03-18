ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में पूर्व सपा विधायक विजय सिंह के घर पर विस्फोट का मामला, बेटों समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR

डीआईजी हरिश्चंद्र ने बताया कि विस्फोट के मामले में पूर्व विधायक विजय सिंह के बेटों समेत छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गयी है.

Photo Credit: ETV Bharat
साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 9:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद: फर्रुखाबाद जिले में पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर मंगलवार देर शाम अचानक तेज धमाका हो गया था. धमाका इतना शक्तिशाली था कि घर के दरवाजे और खिड़कियां तक टूट गईं. मकान के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

धमाके में पांच लोग घायल, बेटों को भी चोट: इस हादसे में पूर्व विधायक के दोनों बेटों सहित कुल पांच लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर रूप से घायल भैया लाल चौहान को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च केंद्र रेफर किया गया. अन्य घायलों का इलाज निजी अस्पताल में जारी है.

जानकारी देतीं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

DIG और पुलिस अधिकारियों ने किया निरीक्षण: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. बुधवार को डीआईजी हरिश्चंद्र ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने घर और आसपास के क्षेत्र की गहन जांच की. साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई.

Photo Credit: ETV Bharat
घर और आसपास के क्षेत्र की गहन जांच की. (Photo Credit: ETV Bharat)

बम निरोधक दस्ता और एटीएस की जांच: मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ से बीबीडीएस (बम निरोधक दस्ता) बुलाया गया. कानपुर से एटीएस टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया. टीमों ने तकनीकी साक्ष्य जुटाए और घर के हर हिस्से की जांच की. फॉरेंसिक टीम ने भी नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेज दिए हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: पुलिस ने पूर्व विधायक के दोनों पुत्रों सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. जांच पारदर्शिता के साथ जारी है.

Photo Credit: ETV Bharat
घायलों का इलाज निजी अस्पताल में जारी (Photo Credit: ETV Bharat)

विस्फोट के समय घर में मौजूद थे परिवार के सदस्य: पूर्व विधायक की पत्नी दमयंती सिंह ने बताया कि घटना के समय वह घर पर ही थीं. उन्होंने ऊपर और नीचे दीपक जलाया था. अचानक तेज हवा जैसी स्थिति बनी और शीशे-पर्दे गिरने लगे. पहले उन्हें लगा कि तूफान आया है, लेकिन बाद में धमाके का एहसास हुआ.

Photo Credit: ETV Bharat
मकान के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा. (Photo Credit: ETV Bharat)

इलाके में दहशत, सुरक्षा बढ़ाई गई: विस्फोट के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है. लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है.

प्रशासन ने बताया—बेसमेंट में हुआ विस्फोट: जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के अनुसार, शाम करीब 7:30 से 7:45 बजे के बीच मकान के बेसमेंट में विस्फोट हुआ. उस समय घर में छह लोग मौजूद थे, जिनमें से पांच घायल हो गए. सभी को तुरंत अस्पताल भेजा गया.

यह भी पढ़ें- फर्रुखाबाद में पूर्व सपा विधायक विजय सिंह के घर पर भीषण ब्लास्ट, क्षतिग्रस्त हुआ मकान, दोनों बेटे समेत पांच लोग घायल

TAGGED:

UP FARRUKHABAD HOUSE BLAST REASON
ATS INVESTIGATION OVER EXPLOSION
BDS TEAM INVESTIGATION
FARRUKHABAD BLAST NEWS TODAY
FORMER MLA VIJAY SINGH EXPLOSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.