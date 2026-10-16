ETV Bharat Impact; फर्रुखाबाद के जरदोजी कारीगरों की दिहाड़ी बढ़ी, 20 हजार मजदूर-कारीगरों को मिलेगा लाभ
ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लेकर सहायक श्रम आयुक्त नम्रता सिंह ने किया शानदार काम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 1:36 PM IST
फर्रुखाबाद : जरदोजी कारीगरों और मजदूरों की कम दिहाड़ी पर आधारित ईटीवी भारत की खबर रंग लाई है. ईटीवी भारत की खबर का का संज्ञान लेकर जिले की सहायक श्रम आयुक्त नम्रता सिंह ने पहल की और जरदोजी से जुड़े कारोबारियों से बातचीत करके मजदूरी बढ़ाने पर सहमति हासिल कर ली है. मजदूरों-कारीगरों को बढ़ी हुई मजदूरी नवंबर से मिलनी शुरू हो जाएगा. दिहाड़ी बढ़ने पर कारीगरों ने ईटीवी भारत का आभार जताया है.
ईटीवी भारत ने बीते 4 अक्टूबर को ''फर्रुखाबाद को आलू-जरदोजी से करोड़ों का टर्नओवर; फिर भी दिहाड़ी चंद रुपये, काम की तलाश में भटकने को मजबूर कारीगर-मजदूर'' शीर्षक से चलाई थी. इसमें जरदोजी कारीगरों की दिहाड़ी मजदूरी से लेकर तमाम खामियां उजागर की थीं. जिसका फर्रुखाबाद में तैनात सहायक श्रम आयुक्त नम्रता सिंह ने संज्ञान लेते हुए तमाम अव्यवस्थाओं को दूर किया है. इसके चलते अब पहले के मुकाबले हालात काफी कुछ बदल चुके हैं.
जरदोजी व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन रहमानी ने जरदोजी कारीगरों की समस्याओं को देखते हुए 10 रुपये नफरी बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है. एक नवंबर से कारीगरों को बढ़ी हुई मजदूरी मिलने लगेगी. मुजफ्फर हुसैन रहमानी ने बताया कि महंगाई को देखते हुए मजदूरी बढ़ाई जाने का फैसला लिया गया है. 10 घंटे की दो नफरी होती हैं. नफरी बढ़ने से कारीगरों को लाभ होगा.
सहायक श्रम आयुक्त नम्रता सिंह ने बताया कि ईटीवी भारत की खबर से यह मुद्दा मेरे संज्ञान में आया था. मजदूरों-कारीगरों के वेतन-दिहाड़ी को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं. इसको लेकर जरदोजी व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन रहमानी से वेतन समेत कई मुद्दों पर बात की गई. इसके बाद 10 रुपये की बढ़ोतरी बात की गई है. उन्होंने अपने सभी जरी जरदोजी के वर्कस का वेतन बढ़ा दिया है. इससे फर्रुखाबाद के करीब 20 हजार जरी जरदोजी कारीगरों-मजदूरों को लाभ मिलेगा.
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