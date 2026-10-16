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ETV Bharat Impact; फर्रुखाबाद के जरदोजी कारीगरों की दिहाड़ी बढ़ी, 20 हजार मजदूर-कारीगरों को मिलेगा लाभ

फर्रुखाबाद के जरदोजी कारीगरों की दिहाड़ी बढ़ी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

फर्रुखाबाद : जरदोजी कारीगरों और मजदूरों की कम दिहाड़ी पर आधारित ईटीवी भारत की खबर रंग लाई है. ईटीवी भारत की खबर का का संज्ञान लेकर जिले की सहायक श्रम आयुक्त नम्रता सिंह ने पहल की और जरदोजी से जुड़े कारोबारियों से बातचीत करके मजदूरी बढ़ाने पर सहमति हासिल कर ली है. मजदूरों-कारीगरों को बढ़ी हुई मजदूरी नवंबर से मिलनी शुरू हो जाएगा. दिहाड़ी बढ़ने पर कारीगरों ने ईटीवी भारत का आभार जताया है.

