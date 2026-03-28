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फर्रुखाबाद में ईटीवी भारत की खबर का असर, 10 साल बाद ठिठुलिया पट्टी गांव में पहुंची बिजली की केबल, जल्द मिलेगी राहत

अधीक्षण अभियंता यादवेंद्र सिंह ने बताया कि आवश्यक सामग्री आवंटित कर दी गई है और एलटी लाइन बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है.

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ग्राम पंचायत ठिठुलिया पट्टी के 800 ग्रामीण पिछले 10 वर्षों बाद मिलेगी राहत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 9:29 PM IST

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फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में शमशाबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत ठिठुलिया पट्टी के 800 ग्रामीण पिछले 10 वर्षों से एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे थे. विभाग की घोर लापरवाही के कारण ग्रामीण दिन-रात अंधेरे और हादसों के साये में जीने को मजबूर थे. जब ईटीवी भारत ने इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया, तो बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता यादवेंद्र सिंह ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया. खबर के असर के बाद अब गांव में नई केबल डलवाने का कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है.

अधीक्षण अभियंता ने खुद संभाली कमान: जिले के अधीक्षण अभियंता यादवेंद्र सिंह ने बताया कि जैसे ही उनका स्थानांतरण इस जनपद में हुआ, उन्हें ठिठुलिया पट्टी गांव की अधूरी बिजली व्यवस्था के बारे में जानकारी मिली.

जानकारी देते अधीक्षण अभियंता यादवेंद्र सिंह. (Video Credit:ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि गांव में 10 और 16 केवीए के छोटे ट्रांसफार्मर तो काम कर रहे थे, लेकिन एक 63 केवीए का मुख्य ट्रांसफार्मर बिना एलटी केबल के पड़ा हुआ था. पहले के समय में कनेक्शन कम होने के कारण केवल सर्विस केबल से काम चलाया जा रहा था, जो अब नाकाफी साबित हो रहा था. वर्तमान में आवश्यक सामग्री आवंटित कर दी गई है और एलटी लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है.

विधायक ने अधीक्षण अभियंता को लिखी थी चिट्ठी: इस मामले में भाजपा विधायक सुशील शाक्य ने भी अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर जनहित में जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा था. विधायक ने अपने पत्र में स्पष्ट किया था कि बंच केबल न होने के कारण ग्रामीण सीधे ट्रांसफार्मर से तार जोड़कर बिजली का उपयोग कर रहे थे, जिससे पूर्व में कई हादसे हो चुके हैं. ग्रामीणों के अनुसार, उन्हें लगभग 200 से 250 मीटर तक का निजी खर्चा उठाकर खुद के तार डालने पड़ते थे. लंबी दूरी और नीचे लटकते तारों की वजह से जानवरों और स्कूल जाने वाले बच्चों की जान पर हमेशा खतरा बना रहता था.

10 साल के लंबे इंतजार का हुआ अंत: ग्रामीण रामनारायण ने कहा कि करीब 50 बार लिखित शिकायत करने के बाद अब जाकर गांव में सरकारी केबल पहुंच रही है. अधीक्षण अभियंता के अनुसार, अब तक 100 से 150 मीटर केबल डाली जा चुकी है और बाकी बची साइड ब्रांचों का काम भी एक-दो दिन में पूरा कर लिया जाएगा. विभाग ने कार्यस्थल के वीडियो भी जारी किए हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे. इस सुधार कार्य से न केवल गांव की 800 की आबादी को नियमित बिजली मिलेगी, बल्कि सड़क पर आवाजाही करने वाले लोग भी अब सुरक्षित महसूस करेंगे.

यह भी पढ़ें- गजब बिजली वाले! गांव में ट्रांसफार्मर लगा गए, केबिल भूल गए; 10 साल से 800 ग्रामीण परेशान

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