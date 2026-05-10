यूपी के सभी जिलों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, अयोध्या मथुरा काशी के लिए शुरू होगी स्पेशल बस सेवा : दयाशंकर
महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर फर्रुखाबाद पहुंचे परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने घोषणा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 9:24 AM IST
फर्रुखाबाद : महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर फर्रुखाबाद पहुंचे परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने यूपी के सभी जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का वादा किया है. साथ ही अयोध्या, मथुरा, काशी के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू करने की बात कही है. इसके पहले परिवहन मंत्री ने रोडवेज बस स्टैंड पर स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की. वहीं फर्रुखाबाद पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सपा मुखिया पर तीखा हमला बोला.
मीडिया से बातचीत में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए प्रयासरत हैं. हर जगह चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं. अभी 320 बसें हमारी और आने वाली हैं. उसमें फर्रुखाबाद समेत इधर के कई जनपदों में संचालित की जाएंगी. आगरा से फर्रुखाबाद के लिए इलेक्ट्रिक बसों का अभागवन शुरू हो गया है. इसके बाद प्रदेश के सभी 75 जिलों में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होगी. फर्रुखाबाद से अयोध्या, मथुरा, काशी के लिए स्पेशल बस सेवा भी शुरू की जाएगी.
परिवहन मंत्री ने कहा, बसों की औसत आयु 5 साल 3 महीने से ज्यादा की नहीं होती है. यदि कोई खटारा बसें चलती मिलेंगी तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. हमारे पास बसों का अभाव नहीं है. परिवहन विभाग के पास पहले साढ़े 8 हजार बसें थीं और आज करीब साढे़ 15 हजार से अधिक बसें हैं. डबल डेकर बसें भी चल रही हैं. डबल डेकर बस में 66-66 लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं. हवाई अड्डा की तरह बस अड्डा भी विकसित हो रहा है. बस अड्डा में होटल, मॉल, लॉन सब कुछ है.
परिवहन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बसें चलाने के लिए 1800 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है. पूरे उत्तर प्रदेश में बस लगाने के लिए प्राइवेट पार्टनर के साथ लगा रहे हैं. इसका परमिट फ्री है, इसके लिए कोई परमिट की जरूरत नहीं है. इसका टैक्स भी फ्री करेंगे. बहुत नॉर्मल टैक्स के साथ इसको चलाया जाएगा. गांव के ही लोग कंडक्टर, ड्राइवर और क्लीनर होंगे.
2047 तक अखिलेश के लिए कोई स्कोप नहीं : जयवीर सिंह
फर्रुखाबाद जिला के प्रभारी मंत्री और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए गजब राजनीतिक भविष्यवाणी की है. कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के लिए 2047 तक यूपी में कोई स्कोप नहीं है. इसलिए भविष्य के बारे में बोलने से पहले आत्म चिंतन और पूर्वालोकन कर लेना चाहिए.
पर्यटन मंत्री ने कहा कि सपा ने 2012 से 17 तक जुल्म और अत्याचार वाली सरकार चलाई. प्रदेश को अपराध की ओर धकेला. साथ ही महिलाओं के अपमान से लेकर उत्पीड़न की घटनाएं हुईं. सनातन संस्कृति को मानने वालों पर बदले की भावना से कार्रवाई की. आज वही प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है. यह बुलडोजर बाबा का करिश्मा है.
महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन जयवीर सिंह ने रोडवेज बस स्टेशन परिसर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया. पर्यटन मंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन समाज को देशभक्ति एवं संघर्ष की प्रेरणा देता है. वहीं कलेक्ट्रेट सभागार, फतेहगढ़ में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान लाभार्थियों को सहायता सामग्री एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए.
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