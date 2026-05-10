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यूपी के सभी जिलों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, अयोध्या मथुरा काशी के लिए शुरू होगी स्पेशल बस सेवा : दयाशंकर

फर्रुखाबाद में मीडिया से मुखातिब परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह . ( Photo Credit : ETV Bharat )