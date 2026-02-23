ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में बिजली के "झटकों" से इलेक्ट्रिक बसों की रफ्तार पर ब्रेक, चालक-परिचालक मुसाफिर सभी परेशान

राज्य सड़क परिवहन निगम ने साल 2024 में इटावा रीजन में इलेक्ट्रिक बसें फर्रुखाबाद से होकर चलाने का निर्णय लिया था.

इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग बन रही समस्या.
इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग में बिजली बन रही बाधा. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 8:23 AM IST

3 Min Read
फर्रुखाबाद : इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग के लिए बनाए गए स्टेशनों पर बिजली ट्रिपिंग बड़ी समस्या बनी हुई है. यहां पहुंचने वाली बसें कई घंटे तक चार्जिंग करने के लिए खड़ी रहती हैं. इससे मुसाफिरों का अनावश्यक समय बर्बाद हो रहा है. साथ ही बस के फेरों की संख्या पर भी असर पड़ रहा है. इससे रोडवेज की आय को भी झटका लग रहा है. हालांकि बस स्टेशन प्रभारी का दावा है कि जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा.

फर्रुखाबाद में बिजली के "झटकों" से थमी इलेक्ट्रिक बसों की रफ्तार. (Video Credit : ETV Bharat)

आगरा फाउंड्री डिपो के बस चालक शक्ति सिंह ने बताया कि पहले आगरा से नोएडा, मथुरा के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई थीं. इसके बाद फर्रुखाबाद से बस सेवा चालू की गई है. बस डिपो में बनाए गए चार्जिंग स्टेशन पर अन्य डिपो की बसों को चार्जिंग पर लगाया जाता है. एक बस को फुल चार्ज होने में करीब सवा घंटा लगता है, लेकिन बिजली ट्रिपिंग और कटौती के चलते बसों को चार्ज होने पर ढाई से तीन घंटे लग जाते हैं. इससे समय की बर्बादी के साथ लोड फैक्टर भी प्रभावित हो रहा है.


शक्ति सिंह के अनुसार एक बार चार्ज होने पर बस ढाई सौ किलोमीटर चलती है. आगरा से फर्रुखाबाद पहुंचने में 55% से 60% बैटरी खर्च हो जाती है. जिसकी दूरी 200 किलोमीटर है. आगरा से फर्रुखाबाद की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगता है. फर्रुखाबाद पहुंचने पर चार्ज करना पड़ता है.

बस स्टेशन इंचार्ज सुरेंद्र कुमार का कहना है कि बिजली ट्रिपिंग की समस्या है. बसों को चार्ज होने में कई घंटे लग रहे हैं. इससे मुसाफिरों के साथ चालक-परिचालक भी परेशान हो रहे हैं. इसके अलावा बस अड्डे पर के चार्जिंग स्टेशन पर अभी नियमित कर्मचारी नहीं हैं. इससे भी दिक्कतें आ रही हैं. अक्सर बस चालकों या परिचालकों को खुद ही चार्जिंग करना पड़ता है. समस्या के बाबत बिजली विभाग को पत्र लिखा जाएगा. साथ ही उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा. जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा.



एआरएम राजेश कुमार के मुताबिक फर्रुखाबाद डिपो में परिवहन निगम की 94 बसें और 27 अनुबन्धित बसें हैं. दूसरे फेज में नवंबर और दिसंबर के बीच बसें आने की संभावना है. पहले फेज में 20 बसों का आवंटन है. फर्रुखाबाद से 120 बसें संचालित होती हैं. अन्य कई डिपो इलाहाबाद, प्रयागराज, आगरा, बरेली, गाजियाबाद अलीगढ़, कानपुर क्षेत्र, झांसी क्षेत्र की लगभग 10 रीजन की बसों का आवागमन फर्रुखाबाद में होता है. अभी हमारे बीएस-4, बीएस-6 बसें हैं. एक बस में करीब 51 सवारियां बैठती हैं. इस लिहाज से 200 बसों से करीब 10 हजार यात्री फर्रुखाबाद से रोजाना सफर करते हैं.


