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फर्रुखाबाद बिजली विभाग ने 4 साल में खर्च किए 100 करोड़ फिर भी जनता परेशान, उपभोक्ता बोले- "बिना सर्वे लोड बढ़ा तो होगा आंदोलन"

फर्रुखाबाद में DVVNL के डायरेक्टर टेक्निकल मनोज कुमार श्रीवास्तव ने 100 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का दावा किया. बिजली कटौती से जनता परेशान है

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DVVNL डायरेक्टर ने सेंट्रल जेल के पास निर्माणाधीन बिजली उपकेंद्र का किया निरीक्षण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 10:30 PM IST

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फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में शनिवार को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) आगरा के डायरेक्टर टेक्निकल मनोज कुमार श्रीवास्तव औचक दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जिले की वर्तमान बिजली व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की.

उन्होंने बताया कि पिछले तीन से चार वर्षों में करीब 100 करोड़ रुपये का बजट पूरे फर्रुखाबाद जनपद में बिजली सुधार कार्यों पर खर्च हुआ है. वहीं बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और चरमराई विद्युत व्यवस्था से आम जनता बेहद परेशान है.

फर्रुखाबाद में DVVNL के डायरेक्टर टेक्निकल मनोज कुमार श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat)

DVVNL डायरेक्टर ने गिनाए विकास कार्य: डायरेक्टर टेक्निकल मनोज कुमार श्रीवास्तव ने विकास कार्यों का ब्योरा देते हुए बताया कि विभाग ने वर्ष 2025-26 में 22 करोड़ रुपये का काम धरातल पर कराया है. इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 16 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं. इससे पूर्व सबसे बड़ा निवेश वर्ष 2024-25 में हुआ था जब जिले में अकेले 53 करोड़ रुपये के बड़े काम कराए गए थे. कुल मिलाकर देखें तो लगभग 100 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जनपद फर्रुखाबाद की विद्युत प्रणाली को सुदृढ़ करने में लगाई जा चुकी है.

निर्माणाधीन विद्युत उपकेंद्र का लिया जायजा: अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने विभागीय कार्यालय के साथ-साथ मुख्य स्टोर रूम में मिली कई गंभीर कमियों को तुरंत दुरुस्त करने और व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के कड़े निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि कार्यशाला कार्यालय में आला अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक कर विभिन्न प्रगतिशील कार्यों की बिंदुवार जानकारी ली गई है. इसके बाद वे सीधे सेंट्रल जेल परिसर के निकट निर्माणाधीन नए विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचे जहां उन्होंने चल रहे निर्माण कार्य की वर्तमान प्रगति का जायजा लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को एक निश्चित समय सीमा के भीतर इस उपकेंद्र का निर्माण कार्य हर हाल में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए.

बिजली विभाग के खिलाफ जनता में आक्रोश: इसके साथ ही उन्होंने विद्युत केंद्र परिसर में फर्श और मुख्य संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य को भी शीघ्रता से पूर्ण करने की हिदायत दी. उनका कहना है कि विभागीय व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और जहां भी कोई कमी पाई जाएगी, उसे तत्काल दूर किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें. दूसरी तरफ जनता की आवाज उठाते हुए फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष भईयन मिश्रा ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर सरकार में पूरी तरह बेलगाम होने का संगीन आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पूर्व घोषित कार्यक्रमों के बावजूद हो रही अघोषित विद्युत कटौती और उपभोक्ताओं के घरों पर बिना किसी भौतिक जांच के मनमाना लोड बढ़ाकर अनावश्यक वसूली करने के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है.

ज्ञापन सौंपकर दी बड़े आंदोलन की चेतावनी: जनता की इन गंभीर समस्याओं को गंभीरता से सुनने और उनका समाधान करने के बजाय जिम्मेदार अधिकारी लगातार मुंह छुपाए घूम रहे हैं जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसी बात को लेकर स्थानीय लोगों में बिजली विभाग के प्रति जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराते हुए अधीक्षण अभियंता कार्यालय के मुख्य द्वार पर अपना मांग पत्र चस्पा कर दिया. आक्रोशित लोगों ने सवाल उठाया कि जनता की बुनियादी समस्याओं को न सुनने वाले ये बड़े अधिकारी आखिर कब तक जनता के सामने आने से बचते रहेंगे. इसके बाद अधिशासी अभियंता फर्रुखाबाद के माध्यम से देश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया जिसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य रवैये को तुरंत सुधारें और बिना किसी घर का सर्वे किए अवैध रूप से लोड बढ़ाना बंद करें, अन्यथा जिले में एक बहुत बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा.

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