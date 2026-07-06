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फर्रुखाबाद डीएम ने बाढ़ को लेकर तैयार किया एडवांस ट्रैकिंग प्लान, महिला स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा फोकस

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिथनापुर से जुड़े गांवों के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मिली सफलता.

फर्रुखाबाद में बाढ़ के लिए इंतजाम.
फर्रुखाबाद में बाढ़ के लिए इंतजाम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 10:20 AM IST

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फर्रुखाबाद : डीएम फर्रुखाबाद डॉ. अंकुर लाठर ने जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और आमजन के अनुकूल बनाने के साथ बाढ़ से निपटने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं. इसके तहत डीएम के प्रयास से अमृतपुर तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित ग्राम पिथनापुर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में निर्माण के लगभग एक दशक बाद महिलाओं का प्रसव सेवा शुरू हो चुकी है.

जानकारी देतीं जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर. (Video Credit : ETV Bharat)


प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिथनापुर के अंतर्गत तीन दर्जन से अधिक गांव आते हैं. इनमें लगभग 30 हजार से अधिक की आबादी है. यह पूरा क्षेत्र गंगा और रामगंगा की बाढ़ से प्रभावित रहता है. पहले बाढ़ के दौरान गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए 17 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) या 7 किलोमीटर दूर PHC अमृतपुर जाना पड़ता था. बारिश के दौरान संपर्क मार्ग टूटने और जलभराव के कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.


जिलाधिकारी के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सजगता दिखाई और जून महीने में PHC पिथनापुर पर एएनएम (ANM) की तैनाती कर दी है. साथ ही गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लाने और प्रसव के बाद सकुशल घर छोड़ने के लिए 102 निशुल्क एम्बुलेंस केंद्र पर तैनात कर दी है. इसके अलावा क्षेत्र में कई स्वास्थ्य टीमें लगातार काम कर रही हैं.

डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने बताया कि पीएचसी पिथनापुर पर डिलीवरी सेवा सुचारू रूप से शुरू हो गई है. यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, इसलिए प्रशासन बेहद सतर्क है. जिन गर्भवती महिलाओं की 'डेट ऑफ डिलीवरी' अक्टूबर माह के आसपास है, उनकी एडवांस लिस्टिंग (क्लीनिंग) की जा रही है. पीएचसी के माध्यम से यह डाटा संबंधित सीएचसी को भेजा जाएगा, ताकि बाढ़ के दौरान सही ट्रैकिंग कर सकुशल और सुरक्षित डिलीवरी कराई जा सके.

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फर्रुखाबाद में बाढ़
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