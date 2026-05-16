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फर्रुखाबाद DM का एक्शन: दो लेखपाल सस्पेंड, लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना में लापरवाही का आरोप

डीएम ने शनिवार को परियोजना की समीक्षा बैठक की. कार्य में लापरवाही बरतने पर डीएम ने बड़ा एक्शन लिया.

डीएम ने लेखपालों को किया सस्पेंड.
डीएम ने लेखपालों को किया सस्पेंड. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 3:22 PM IST

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Updated : May 16, 2026 at 4:02 PM IST

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फर्रुखाबाद : लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना में लापरवाही बरतने पर डीएम ने दो लेखपालों को सस्पेंड कर दिया है. शनिवार को डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने भूमि क्रय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की.

बैठक में जिलाधिकारी ने कई ग्रामों में भूमि खरीद एवं अभिलेखीय कार्यों की प्रगति का बिंदुवार परीक्षण किया. समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ राजस्व कर्मियों द्वारा कार्यों में अपेक्षित गति एवं गंभीरता नहीं बरती जा रही है. जिससे भूमि क्रय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.

नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाली परियोजना है. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी.

समीक्षा में कार्य के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता बरतने पर जिलाधिकारी ने लेखपाल नीमकरौरी प्रवीन दुबे व लेखपाल मदनपुर महेश्वर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के निर्देश दिए. साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भूमि क्रय से जुड़े सभी प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.

जिलाधिकारी ने कहा कि परियोजना से जुड़े समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी शासन की मंशा के अनुरूप पूर्ण जिम्मेदारी व पारदर्शिता के साथ कार्य करें. उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों से समन्वय बनाते हुए भूमि संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए. किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने पाए.

बैठक में संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए. समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, उपजिलाधिकारी सदर, तहसीलदार सदर उपस्थिति रहे.

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Last Updated : May 16, 2026 at 4:02 PM IST

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