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फर्रुखाबाद डीएम का एक्शन; 3 लेखपालों का वेतन रोकने, 2 को भूलेख कार्यालय से अटैच करने का निर्देश

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि क्रय कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कार्रवाई हुई.

समीक्षा बैठक करते डीएम डॉ. अंकुर लाठर.
समीक्षा बैठक करते डीएम डॉ. अंकुर लाठर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 8:37 AM IST

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फर्रुखाबाद : फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि क्रय कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप भूमि क्रय कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने की बात सामने आने पर जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर के कड़ी नाराजगी जताई है. इस क्रम में जिलाधिकारी ने पांच लेखपालों पर एक्शन लिया है. डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एक्सप्रेस-वे जैसी महत्वपूर्ण एवं जनहित से जुड़ी परियोजना में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.



फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना की प्रगति सें संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर दो लेखपालो सौरभ पांडेय और अतुल प्रताप सिंह को भूलेख कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त तीन लेखपालों विकास दीक्षित, सुभाष चंद्र और सत्येंद्र गंगवार का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं.


जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भूमि क्रय की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए. कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. जिलाधिकारी ने कहा कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना जनपद के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी. ऐसे में सभी संबंधित अधिकारी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराएं.

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लेखपालों पर कार्रवाई
ACTION AGAINST LEKHPALS

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