ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद डीएम का फिर ACTION, लापरवाही पर लेखपाल को किया सस्पेंड

कायमगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, सुनी फरियादें.

farrukhabad dm action accountant suspended for negligence
फर्रुखाबाद डीएम का फिर ACTION (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 10:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद: जिले में जून माह के पहले शनिवार को कायमगंज तहसील में डीएम डॉ. अंकुर लाठर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया. तहसील दिवस में जिलाधिकारी ने कार्य में लापरवाही बरतने पर एक राजस्व लेखपाल को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं. वहीं एक अन्य मामले में दूसरे लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के आदेश दिए हैं.


डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने बताया कि कायमगंज तहसील संपूर्ण समाधान दिवस कुल 216 प्रार्थना पत्र आए हैं. इनमें राजस्व विभाग के 76, पुलिस विभाग के 54, विद्युत विभाग के 28, विकास विभाग के 32 और शेष अन्य विभागों के प्रार्थना पत्र आए हैं. बताया कि राजस्व विभाग की शिकायतों के लिए जून माह में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. सभी शिकायतों का निस्तारण 30 जून तक किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि शिकायतों के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शिकायतें तहसील दिवस और आईजीआरएस यानी मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से मिलती हैं. उसमें शिकायत का निस्तारण संतोषजनक तब तक नहीं माना जाएगा जब तक प्रार्थी इस संबंध में संतोष न जता दें.

उन्होंने अफसरों से कहा कि मौके पर जाकर फीडबैक जरूर लें. सभी शिकायतों का मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें. बताया कि राजस्व विभाग से शिकायतें अधिक प्राप्त हुई है. उन्होंने बताया कि एक मामले में लापरवाही के चलते लेखपाल कप्तान सिंह को सस्पेंड कर दिया है. वहीं एक अन्य मामले में लेखपाल योगेंद्र यादव एवं संबंधित राजस्व निरीक्षक शिवनारायण तिवारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है.

TAGGED:

ACCOUNTANT SUSPENDED FOR NEGLIGENCE
FARRUKHABAD NEWS
FARRUKHABAD LATEST NEWS
फर्रुखाबाद डीएम एक्शन
FARRUKHABAD DM ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.