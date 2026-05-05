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फर्रुखाबाद DM Action: 4 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड, आखिर कार्रवाई से क्यों मचा हड़कंप; जानिए

फर्रुखाबाद: जिले की डीएम डॉ अंकुर लाठर का फिर एक्शन सामने आया है. इस बार चार कर्मचारियों पर डीएम के एक्शन की गाज गिरी है. इन कर्मचारियों को डीएम ने सस्पेंड कर दिया है. चलिए जानते हैं आखिर किस वजह से डीएम ने यह आदेश दिया.

एक्शन 1: जिला सूचना विभाग के मुताबिक तहसील सदर में कार्यरत राजस्व निरीक्षक विमल कुमार श्रीवास्तव को एंटी करप्शन टीम द्वारा उनके आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था. इस कार्रवाई के दौरान उनके साथ एक अन्य व्यक्ति पवन सक्सेना उर्फ ऋषभ को भी हिरासत में लिया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने उन्हें निलंबित कर दिया है.



एक्शन 2: तहसील कायमगंज में तैनात राजस्व निरीक्षक श्री विजय पाल सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें प्रथम दृष्टया अनियमितता, अनुचित आचरण के संकेत मिले है. मामले को गंभीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी कायमगंज द्वारा जांच कराई गई. जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी कार्यालय (भूलेख अनुभाग) द्वारा उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.



