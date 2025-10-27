ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद डिपो; चार्जिंग सिस्टम तैयार; अब इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार, जानें क्यों है इतनी चर्चा

राज्य सड़क परिवहन निगम ने वर्ष 2024 में इटावा रीजन में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय लिया था.

फर्रुखाबाद बस डिपो
फर्रुखाबाद बस डिपो. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 8:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद : परिवहन निगम ने यात्रियों को प्रदूषण रहित बसों में सफर कराने की तैयारी पूरी कर ली है. इस कड़ी में इटावा रीजन में सबसे पहले फर्रुखाबाद डिपो को इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी. इसके लिए बसों की चार्जिंग के लिए सिस्टम लगा दिया गया है. टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट भेजी गई है. साथ ही अगले माह तक 20 बसें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

फर्रुखाबाद डिपो से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें. (Video Credit : ETV Bharat)

एआरएम राजेश कुमार ने बताया कि राज्य सड़क परिवहन निगम ने स्थान अधिक होने व यात्रियों की संख्या प्रतिदिन औसतन 12 हजार होने की वजह से इटावा रीजन में इलेक्ट्रिक बसें फर्रुखाबाद से होकर चलाने का निर्णय वर्ष 2024 में लिया था. मैराथन प्रयास के बाद बस स्टेशन परिसर में चार्जिंग सिस्टम भी तैयार हो गया है. इसकी जानकारी मुख्यालय को दे दी गई है. चार्जिंग टेस्टिंग के लिए बसें उपलब्ध कराने को निगम को अवगत कराया है. इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण मुक्त हैं. इन बसों में ध्वनि और वायु प्रदूषण नहीं होगा.

एआरएम राजेश कुमार के मुताबिक फर्रुखाबाद डिपो में निगम की 94 बसें हैं और 27 बसें अनुबन्धित हैं. दूसरे फेज में नवंबर और दिसंबर के बीच बसें आने की संभावना है. पहले फेज में 20 बसों का आवंटन है. फर्रुखाबाद से 120 बसें संचालित होती हैं. अन्य कई डिपो इलाहाबाद, प्रयागराज, आगरा, बरेली, गाजियाबाद अलीगढ़, कानपुर क्षेत्र, झांसी क्षेत्र की लगभग 10 रीजन की बसों का आवागमन फर्रुखाबाद में होता है. अभी हमारे बीएस-4, बीएस-6 बसें हैं. बीएस-6 बसों में प्रदूषण कम होता है. एक बस में करीब 51 सवारियां बैठती हैं. इस लिहाज से 200 बसों से करीब 10 हजार यात्री फर्रुखाबाद से रोजाना गुजरते हैं.

यह भी पढ़ें : महाकुंभ 2025 में यूपी रोडवेज फर्रुखाबाद से चलाएगी 77 बसें, सभी यात्रियों का कराया जाता बीमा, प्राइवेट बसों में नहीं मिलती ये सुविधा

यह भी पढ़ें : बारिश में रोडवेज बस की छत बनी छन्नी, छाता खोल सीट पर बैठे मुसाफिर, बोले-पहली बार ऐसा देख रहे

TAGGED:

POLLUTION IN FARRUKHABAD
UP TRANSPORT SERVICE
FARRUKHABAD ROADWAYS FACILITY
FARRUKHABAD ROADWAYS
FARRUKHABAD ROADWAYS FACILITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.