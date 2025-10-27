ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद डिपो; चार्जिंग सिस्टम तैयार; अब इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार, जानें क्यों है इतनी चर्चा

फर्रुखाबाद : परिवहन निगम ने यात्रियों को प्रदूषण रहित बसों में सफर कराने की तैयारी पूरी कर ली है. इस कड़ी में इटावा रीजन में सबसे पहले फर्रुखाबाद डिपो को इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी. इसके लिए बसों की चार्जिंग के लिए सिस्टम लगा दिया गया है. टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट भेजी गई है. साथ ही अगले माह तक 20 बसें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

फर्रुखाबाद डिपो से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें. (Video Credit : ETV Bharat)

एआरएम राजेश कुमार ने बताया कि राज्य सड़क परिवहन निगम ने स्थान अधिक होने व यात्रियों की संख्या प्रतिदिन औसतन 12 हजार होने की वजह से इटावा रीजन में इलेक्ट्रिक बसें फर्रुखाबाद से होकर चलाने का निर्णय वर्ष 2024 में लिया था. मैराथन प्रयास के बाद बस स्टेशन परिसर में चार्जिंग सिस्टम भी तैयार हो गया है. इसकी जानकारी मुख्यालय को दे दी गई है. चार्जिंग टेस्टिंग के लिए बसें उपलब्ध कराने को निगम को अवगत कराया है. इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण मुक्त हैं. इन बसों में ध्वनि और वायु प्रदूषण नहीं होगा.