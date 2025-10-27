फर्रुखाबाद डिपो; चार्जिंग सिस्टम तैयार; अब इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार, जानें क्यों है इतनी चर्चा
राज्य सड़क परिवहन निगम ने वर्ष 2024 में इटावा रीजन में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय लिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 8:54 AM IST
फर्रुखाबाद : परिवहन निगम ने यात्रियों को प्रदूषण रहित बसों में सफर कराने की तैयारी पूरी कर ली है. इस कड़ी में इटावा रीजन में सबसे पहले फर्रुखाबाद डिपो को इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी. इसके लिए बसों की चार्जिंग के लिए सिस्टम लगा दिया गया है. टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट भेजी गई है. साथ ही अगले माह तक 20 बसें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
एआरएम राजेश कुमार ने बताया कि राज्य सड़क परिवहन निगम ने स्थान अधिक होने व यात्रियों की संख्या प्रतिदिन औसतन 12 हजार होने की वजह से इटावा रीजन में इलेक्ट्रिक बसें फर्रुखाबाद से होकर चलाने का निर्णय वर्ष 2024 में लिया था. मैराथन प्रयास के बाद बस स्टेशन परिसर में चार्जिंग सिस्टम भी तैयार हो गया है. इसकी जानकारी मुख्यालय को दे दी गई है. चार्जिंग टेस्टिंग के लिए बसें उपलब्ध कराने को निगम को अवगत कराया है. इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण मुक्त हैं. इन बसों में ध्वनि और वायु प्रदूषण नहीं होगा.
एआरएम राजेश कुमार के मुताबिक फर्रुखाबाद डिपो में निगम की 94 बसें हैं और 27 बसें अनुबन्धित हैं. दूसरे फेज में नवंबर और दिसंबर के बीच बसें आने की संभावना है. पहले फेज में 20 बसों का आवंटन है. फर्रुखाबाद से 120 बसें संचालित होती हैं. अन्य कई डिपो इलाहाबाद, प्रयागराज, आगरा, बरेली, गाजियाबाद अलीगढ़, कानपुर क्षेत्र, झांसी क्षेत्र की लगभग 10 रीजन की बसों का आवागमन फर्रुखाबाद में होता है. अभी हमारे बीएस-4, बीएस-6 बसें हैं. बीएस-6 बसों में प्रदूषण कम होता है. एक बस में करीब 51 सवारियां बैठती हैं. इस लिहाज से 200 बसों से करीब 10 हजार यात्री फर्रुखाबाद से रोजाना गुजरते हैं.
