फर्रुखाबाद में नवजात का शव मिलने से सनसनी, दुकानदार ने बताई ऐसी बात

फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में मसेनी चौराहे के पास खाली प्लाट में नवजात का शव पड़ा था.

नवजात शिशु का शव मिलने के बाद पहुंची पुलिस टीम.
नवजात शिशु का शव मिलने के बाद पहुंची पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 1:05 PM IST

फर्रुखाबाद : फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह मसेनी चौराहे के निकट एक खाली प्लाट में नवजात शिशु (बालक) का शव मिला. नवजात का शव मिलने की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे. चाय दुकानदार की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. बताया जा रहा है कि पास में ही एक निजी अस्पताल है. जहां के किसी कर्मचारी ने मृत नवजात को यहां फेंका है. हालांकि पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है.

मसेनी चौराहे के पास रहने वाले दुकानदार सुधीर का कहना है कि नवजात शिशु का शव खाली प्लाट में पड़ा था. नवजात के आसपास खून बिखरा था. नवजात के शव पर कोई कपड़ा नहीं था. सुधारी के अनुसार घटनास्थल से करीब 30 मीटर की दूरी पर एक निजी अस्पताल है. वहां से भी किसी मृत नवजात को फेंकने की आशंका है. इसके अलावा पास ही छिबरामऊ बस अड्डा है. यहां से बड़ी संख्या में निजी बसें संचालित होती हैं. ऐसा में लोक लाज के भय से किसी युवती द्वारा भी नवजात को फेंका जा सकता है.

फतेहगढ़ कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर तेज सिंह ने बताया कि मसेनी चौराहे के पास एक प्लाट में नवजात का शव पड़ा होने की सूचना डायल 112 के माध्यम से मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मौका मुआयना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. प्राथमिक जांच में मृत नवजात को फेंके जाने की बात सामने आ रही है. शिशु के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

