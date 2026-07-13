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फर्रुखाबाद में पुलिस एनकाउंटर; 25 हजार के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली

फर्रुखाबाद में पुलिस एनकाउंटर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: जिले के कोतवाली कायमगंज पुलिस ने गोवध अधिनियम के मामले में वांछित 25 हजार रुपए के इनामी अभियुक्त चंदा उर्फ चांद मियां को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी. इसके बाद उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज भेजा गया. अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के मीरपुर से कलाखेल जाने वाले खड़ंजा मार्ग के समीप जंगल में गोवध अधिनियम के अभियोग में 25 हजार के इनामी अभियुक्त चंदा उर्फ चांद मियां को उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया गया. अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)