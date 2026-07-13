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फर्रुखाबाद में पुलिस एनकाउंटर; 25 हजार के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली

जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी. इसके बाद उसे उपचार के लिए CHC कायमगंज भेजा गया.

फर्रुखाबाद में पुलिस एनकाउंटर.
फर्रुखाबाद में पुलिस एनकाउंटर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 10:50 AM IST

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फर्रुखाबाद: जिले के कोतवाली कायमगंज पुलिस ने गोवध अधिनियम के मामले में वांछित 25 हजार रुपए के इनामी अभियुक्त चंदा उर्फ चांद मियां को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी. इसके बाद उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज भेजा गया.

अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के मीरपुर से कलाखेल जाने वाले खड़ंजा मार्ग के समीप जंगल में गोवध अधिनियम के अभियोग में 25 हजार के इनामी अभियुक्त चंदा उर्फ चांद मियां को उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया गया.

अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

बरामदगी के दौरान अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा से छूटकर भागा और झाड़ियों में छिपाकर रखे अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया. पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी. घायल अभियुक्त को उपचार के लिए CHC कायमगंज भेजा गया.

घटनास्थल पर जनपदीय फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए. अभियुक्त के कब्जे, निशानदेही से 01 अवैध 315 बोर तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस, एक बांका एवं एक छुरी (आलाकत्ल) बरामद हुई. पुलिस मुठभेड़ और बरामदगी के संबंध में कोतवाली कायमगंज पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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