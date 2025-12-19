ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में बहन और उसके प्रेमी की हत्या का मामला, चार भाइयों को उम्रकैद की सजा

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को तीन वर्ष पहले बहन और उसके प्रेमी की हत्या करने वाले चार भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने इसके साथ ही सभी पर 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. इन चारों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को दोषी करार दिया था.

6 नवंबर 2022 को डबल मर्डर: कमालगंज क्षेत्र के गांव राजेपुर सरायमेदा निवासी महावीर ने 6 नवंबर 2022 को गांव के ही सगे भाइयों रतन, लालू, नितिन उर्फ टनिया, नीटू और कुलदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें कहा गया था कि रतन उनके घर आया और उनके पुत्र रामकरन को बुला ले गया. आरोप लगाया रामकरन के रतन की बहन शिवानी से प्रेम संबंध थे. काफी देर तक रामकरन घर नहीं आया, तो वह तलाश करते हुए आरोपियों के घर पहुंचे.

शिवानी और रामकरन की लाश नाले में मिली थीं: आरोपियों के घर का दरवाजा बंद था. उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी. दूसरे दिन गांव के निकट खंता नाले में आरोपियों की बहन शिवानी और उनके बेटे रामकरन के शव मिले. मुकदमे के विवेचक तत्कालीन निरीक्षक अमरपाल सिंह ने रतन, लालू, नितिन और नीटू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. एक अन्य आरोपी कुलदीप को विवेचना में ही क्लीन चिट दे दी गई.