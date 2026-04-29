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फर्रुखाबाद में शराब ठेके पर सिपाही की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई, एक आरोपी गिरफ्तार

फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही राजीव कुमार की शराब ठेके के पास बेल्ट से पिटाई का वीडियो सामने आया है.

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सिपाही की पिटाई पर एक्शन: फतेहगढ़ पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा, तीन की तलाश में दबिश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 9:23 PM IST

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फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में एक सिपाही की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वारदात फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के छोटी जेल चौराहे के पास स्थित एक देसी शराब के ठेके की बताई जा रही है.

इस वीडियो में कुछ युवक पुलिस लाइन में तैनात सिपाही को बेल्ट और थप्पड़ों से बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं.

सिपाही राजीव कुमार की पिटाई. (Video Credit: ETV Bharat)

बिना वर्दी के सिपाही को युवकों ने घेरा: पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए पीड़ित सिपाही की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. फतेहगढ़ थाना प्रभारी रणविजय सिंह के अनुसार, पीड़ित सिपाही राजीव कुमार मूल रूप से अलीगढ़ का निवासी है और वर्तमान में पुलिस लाइन में तैनात है. बताया जा रहा है कि सिपाही पिछले तीन दिनों से अपनी ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहा था. 26 अप्रैल को जब सिपाही बिना वर्दी के पुलिस लाइन गेट पर आया, तो वहां कुछ जान पहचान के युवक उसे अपने साथ ले गए.

गाली-गलौज के बाद बेल्ट से किया हमला: मोहल्ला ग्रानगंज निवासी आकाश, आशिद, आशू और मौरम अली सिपाही को शराब पीने के बहाने जिला जेल चौराहे के पास ले गए थे. वहां किसी बात को लेकर आरोपितों ने सिपाही के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और विवाद बढ़ गया. जब सिपाही राजीव ने इस बात का विरोध किया, तो आरोपितों ने उसे जमीन पर गिराकर बेल्टों और थप्पड़ों से पीटना शुरू कर दिया. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ राहगीरों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया.

एक आरोपी गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी: वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में सिपाही से तहरीर लेकर कार्रवाई शुरू की गई. पुलिस ने मामले में नामजद चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार चल रहे अन्य तीन युवकों की तलाश में छापेमारी की जा रही है. घायल सिपाही का मेडिकल परीक्षण कराकर मामले में अन्य वैधानिक कार्रवाई पूरी की जा रही है.

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