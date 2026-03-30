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फर्रुखाबाद में प्राइवेट स्कूलों की लूट के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, डीएम के आश्वासन के बाद खत्म हुआ धरना

फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में सोमवार को निजी स्कूलों की मनमानी और महंगी किताबों के बोझ के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा. फर्रुखाबाद विकास मंच के जिला अध्यक्ष भईयन मिश्रा के आह्वान पर बड़ी संख्या में अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए. प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर बनाए जा रहे दबाव का विरोध किया. आरोप है कि कई निजी शिक्षण संस्थान अभिभावकों को चुनिंदा दुकानों से महंगी प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं.

कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी: विकास मंच के जिलाध्यक्ष भईयन मिश्रा ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी से मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है. पूर्व में 26 मार्च को दिए गए छह सूत्रीय ज्ञापन पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से नाराज लोग सोमवार को कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए. इस विरोध प्रदर्शन में उद्योग व्यापार मंडल और महिला सभा की जिला अध्यक्ष सोनी शुक्ला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया. कलेक्ट्रेट परिसर "प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करो" और "भ्रष्ट स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद" जैसे नारों से गूंज उठा.

जिलाधिकारी ने खुद की प्रदर्शनकारियों से बातचीत की: आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की ओर से पहले सिटी मजिस्ट्रेट और फिर अपर जिलाधिकारी को वार्ता के लिए भेजा गया था. हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने उनसे बात करने से साफ इंकार कर दिया और सीधे जिलाधिकारी से मिलने की मांग पर अड़े रहे. अंततः जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी स्वयं मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मिलकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना. अभिभावकों ने डीएम को अवगत कराया कि सरकार की रोक के बावजूद जनपद के स्कूलों में धड़ल्ले से निजी प्रकाशनों की महंगी किताबों का प्रयोग कराया जा रहा है.