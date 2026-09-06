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फर्रुखाबाद CMO ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया; कई कर्मचारी गायब मिले, मांगा स्पष्टीकरण

CMO ने स्पष्ट किया कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिकर अवकाश लेना नियमों के विपरीत है.

फर्रुखाबाद CMO ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया.
फर्रुखाबाद CMO ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 8:44 AM IST

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फर्रुखाबाद: जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय ने शनिवार को स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति परखने के लिए पांच स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कहीं कर्मचारी उपस्थित मिले तो कई स्थानों पर कर्मचारी गायब रहे. कुछ कर्मचारी बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर थे. CMO ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेने और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय ने बताया कि सीएचसी नवाबगंज, पीएचसी अचरा खलवारा, पीएचसी अचरिया बाकरपुर, पीएचसी संकिसा और पीएचसी पखना का निरीक्षण किया. चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं तथा केंद्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया.

सीएमओ ने किया औचक निरीक्षण.
सीएमओ ने किया औचक निरीक्षण. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीएचसी नवाबगंज में नियमित कर्मचारी अमित कुमार डेंटल हाइजीनिस्ट, धीरेंद्र प्रताप सिंह लैब असिस्टेंट और राहुल कुमार वार्ड बॉय अनुपस्थित मिले. वहीं, संविदा कर्मचारियों में रतन देव ऑप्टोमेट्रिस्ट आरबीएसके, आरती स्टाफ नर्स एनसीडी, अमृता सिंह लैब टेक्नीशियन एवं मंजू कुमारी एनसीडी काउंसलर भी अनुपस्थित पाई गईं.

CMO ने अनुपस्थित कर्मचारियों की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वेतन काटते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. पीएचसी अचरा खलवारा में फार्मासिस्ट प्रेम चंद्र उपस्थित मिले, जबकि स्टाफ नर्स अंकुर कुमार, लैब टेक्नीशियन आज्ञाराम एवं एएनएम सुहानी बिना उच्च अधिकारी की अनुमति के प्रतिकर अवकाश पर मिले.

CMO ने स्पष्ट किया कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिकर अवकाश लेना नियमों के विपरीत है. संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेकर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए. इसके बाद पीएचसी अचरिया बाकरपुर के निरीक्षण में सभी कर्मचारी उपस्थित मिले. सीएमओ ने केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. मरीजों को समय से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

पीएचसी संकिसा में एएनएम ममता यादव, फार्मासिस्ट सुरेंद्र कुमार, एमओ डॉ. अशोक कुमार एवं डॉ. प्रभात त्रिपाठी अनुपस्थित मिले. निरीक्षण के समय ये कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए. सीएमओ ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए.

सीएमओ ने किया औचक निरीक्षण.
सीएमओ ने किया औचक निरीक्षण. (Photo Credit: ETV Bharat)

पीएचसी पखना में डीएवी, आईएमओ प्रियंक पांडेय अनुपस्थित मिले, जबकि कैलाश बाबू एवं अंजली शाक्य बिना किसी सूचना के प्रतिकर अवकाश पर पाए गए. CMO ने अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.

CMO डॉ. आनंद उपाध्याय ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सीधे तौर पर मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी है. इसलिए किसी भी कर्मचारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवकाश लेना अथवा ड्यूटी से अनुपस्थित रहना स्वीकार नहीं किया जाएगा.

उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को अपने-अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों की उपस्थिति की नियमित निगरानी करने लापरवाही मिलने पर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता प्रत्येक मरीज को उसके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर समय से उपचार, जांच एवं आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है. इसके लिए चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें.

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