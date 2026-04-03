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फर्रुखाबाद सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल का निधन, नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में ली अंतिम सांस

फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में तैनात सिटी मजिस्ट्रेट (नगर मजिस्ट्रेट) संजय कुमार बंसल का शुक्रवार को दुखद निधन हो गया. नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली, जिससे प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है. संजय कुमार बंसल फरवरी 2024 से फर्रुखाबाद में तैनात थे और पिछले दो वर्षों से अधिक समय से जिले में अपनी सेवाएं दे रहे थे. गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने स्थानीय निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार लिया था.

कार्डियक अरेस्ट बना मौत का कारण: गुरुवार को तबीयत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टरों ने उन्हें किसी बड़े सेंटर पर दिखाने की सलाह दी थी, जिसके बाद वह नोएडा चले गए. फोर्टिस अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार, वह हाई ब्लड प्रेशर और श्वसन संबंधी समस्याओं से पहले से ही पीड़ित थे. उपचार के दौरान उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया (मल्टी ऑर्गन फेल्योर), जिससे स्थिति गंभीर हो गई. शुक्रवार सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद डॉक्टरों ने सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया लेकिन शाम करीब 4 बजे उनका निधन हो गया.

अकेले ही डॉक्टर के पास पहुंचे थे: स्थानीय अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि गुरुवार दोपहर जब उनकी तबीयत बिगड़ी, तो वह आवास विकास स्थित क्लिनिक पर अकेले ही पहुंचे थे. वहां उनका बीपी काफी बढ़ा हुआ था और ईसीजी रिपोर्ट भी सामान्य नहीं थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत बाहर जाने की सलाह दी गई. उनके बेटे ने नोएडा से फोन पर डॉक्टरों से संपर्क किया और उन्हें गुर्दा विभाग में भर्ती कराया गया था. प्रशासन द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी में बताया गया कि किडनी की समस्या के कारण स्थिति और अधिक जटिल हो गई थी.