DM साहब, योजनाएं मत बताइए, शराब का ठेका बंद कराइए...; फर्रुखाबाद की चौपाल में महिला ने लगाई गुहार
महिला ने कहा, पति पूरी कमाई ठेके पर लुटा आता है, घर का खर्च कैसे चले. डीएम ने पुलिस को दिए सख्त निर्देश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 12:11 PM IST
फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिले के एक गांव में बीते दिनों लगी प्रशासनिक चौपाल में जो हुआ वह चर्चा का विषय बन गया है. चौपाल में एक महिला ने जिलाधिकारी को अपना दर्द बताया और गांव के शराब ठेके को बंद करने की मांग कर डाली.
महिला ने डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी से कहा, साहब आपकी सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं. हमें इनके बारे में न बताइए. बस मेरे गांव का शराब का ठेका बंद करा दीजिए. मेरा पति शराब पीता है और सारी कमाई वहीं पर दे आता है. ऐसे में घर का खर्च कैसे चलेगा.
मामला फर्रुखाबाद जिले के अमृतपुर के ग्राम नगला हुसा का है. जहां पर 20 दिसंबर को ग्राम चौपाल लगी थी. चौपाल में महिला ने डीएम से कहा कि साहब सारी योजनाएं तो ठीक हैं पर मेरे गांव का ठेका बंद करा दीजिए, मेरा पति शराब पीता है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
कानपुर सांसद रमेश अवस्थी के पैतृक गांव में जिलाधिकारी से महिला की इस तरह की मांग इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. महिला की मांग पर डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी बोले, बुलाओ पुलिस को, तुम्हारे पति को थाने भिजवाते हैं पर छुड़ाने मत जाना.
जिलाधिकारी ने अमृतपुर थाना पुलिस को बुलाते हुए कहा कि महिला का पति रामभजन, शराब भजन करने लगे हैं. इन्हें पकड़ कर थाने ले जाइए. रामभजन जब तक महिला के सामने हाथ पैर जोड़कर शराब न पीने की प्रतिज्ञा नहीं ले लेते तब तक इनको छोड़िएगा मत.
ग्राम चौपाल में एसपी आरती सिंह, सीडीओ विनोद कुमार गौड़ और अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे. यह मामल 20 दिसंबर को कानपुर से भाजपा सांसद रमेश अवस्थी का पैतृक गांव नगला हूसा का है.
ये भी पढ़ेंः WATCH: कन्हैया मित्तल ने भजनों पर झुमाया, बोले-ज्यादा करोगे तो लाहौर में भी बना देंगे अयोध्या