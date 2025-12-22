ETV Bharat / state

DM साहब, योजनाएं मत बताइए, शराब का ठेका बंद कराइए...; फर्रुखाबाद की चौपाल में महिला ने लगाई गुहार

फर्रुखाबाद की ग्राम चौपाल में डीएम से गुहार लगाती महिला. ( Photo Credit; Viral Video )

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिले के एक गांव में बीते दिनों लगी प्रशासनिक चौपाल में जो हुआ वह चर्चा का विषय बन गया है. चौपाल में एक महिला ने जिलाधिकारी को अपना दर्द बताया और गांव के शराब ठेके को बंद करने की मांग कर डाली. महिला ने डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी से कहा, साहब आपकी सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं. हमें इनके बारे में न बताइए. बस मेरे गांव का शराब का ठेका बंद करा दीजिए. मेरा पति शराब पीता है और सारी कमाई वहीं पर दे आता है. ऐसे में घर का खर्च कैसे चलेगा. फर्रुखाबाद की ग्राम चौपाल का वायरल वीडियो. (Photo Credit; Social Media) मामला फर्रुखाबाद जिले के अमृतपुर के ग्राम नगला हुसा का है. जहां पर 20 दिसंबर को ग्राम चौपाल लगी थी. चौपाल में महिला ने डीएम से कहा कि साहब सारी योजनाएं तो ठीक हैं पर मेरे गांव का ठेका बंद करा दीजिए, मेरा पति शराब पीता है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.