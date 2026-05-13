फर्रुखाबाद सीडीओ का एक्शन, खंड विकास अधिकारी का वेतन रोका, जानें क्यों
बीडीओ पर ये कार्रवाई ब्लॉक मुख्यालय के आवास में न रहने और समय पर कार्यालय न पहुंचने के कारण की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 4:01 PM IST
फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिला में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने शमसाबाद के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) राधेश्याम का एक दिन का वेतन रोक दिया है. यह कार्रवाई ब्लॉक मुख्यालय के आवास में न रहने और समय पर कार्यालय न पहुंचने के कारण की गई है. उन्हें तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अल्टीमेटम दिया गया है.
कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद का एक लेटर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. उसके मुताबिक, खंड विकास अधिकारी राधेश्याम शमसाबाद ब्लॉक मुख्यालय के आवास में नहीं रहते हैं, बल्कि उन्होंने जिला मुख्यालय पर अपना आवास बना रखा है. उनका ब्लॉक मुख्यालय का आवास खाली पड़ा रहता है.
मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ ने मंगलवार को एक पत्र जारी कर इस मामले का संज्ञान लिया. पत्र में उल्लेख किया गया है कि खंड विकास अधिकारी सुबह 10 बजे अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे.
इसे शासकीय कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही और उदासीनता माना गया है, जो शासन-प्रशासन के आदेशों की अवहेलना भी है.
मुख्य विकास अधिकारी ने अग्रिम आदेशों तक खंड विकास अधिकारी का वेतन रोकने का निर्देश दिया है. यह कदम सरकारी कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
खंड विकास अधिकारी राधेश्याम को इस मामले में तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है. यदि निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, तो उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी.
वहीं खंड विकास अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि वो गोशाला गए थे. लेटर की जानकारी मिली है.