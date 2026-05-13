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फर्रुखाबाद सीडीओ का एक्शन, खंड विकास अधिकारी का वेतन रोका, जानें क्यों

फर्रुखाबाद सीडीओ ने खंड विकास अधिकारी का वेतन रोका. ( ईटीवी भारत )

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिला में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने शमसाबाद के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) राधेश्याम का एक दिन का वेतन रोक दिया है. यह कार्रवाई ब्लॉक मुख्यालय के आवास में न रहने और समय पर कार्यालय न पहुंचने के कारण की गई है. उन्हें तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अल्टीमेटम दिया गया है.

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद का एक लेटर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. उसके मुताबिक, खंड विकास अधिकारी राधेश्याम शमसाबाद ब्लॉक मुख्यालय के आवास में नहीं रहते हैं, बल्कि उन्होंने जिला मुख्यालय पर अपना आवास बना रखा है. उनका ब्लॉक मुख्यालय का आवास खाली पड़ा रहता है.

फर्रुखाबाद सीडीओ ने खंड विकास अधिकारी का वेतन रोका. (ईटीवी भारत)

मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ ने मंगलवार को एक पत्र जारी कर इस मामले का संज्ञान लिया. पत्र में उल्लेख किया गया है कि खंड विकास अधिकारी सुबह 10 बजे अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे.