फर्रुखाबाद में रोडवेज बस ने कार में मारी टक्कर; दो की मौत, दो की हालत गंभीर

फर्रुखाबाद में रोडवेज बस ने कार में मारी टक्कर.
फर्रुखाबाद में रोडवेज बस ने कार में मारी टक्कर. (Photo Credit: ETV Bharat)
फर्रुखाबाद: रोडवेज बस की टक्कर से कार सवार दो व्यक्तियों की मौत हो गई. हादसे में दो लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है. दुर्घटना फर्रुखाबाद जिले में मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में इटावा-बरेली हाइवे पर जैतपुर चौराहे के पास हुई. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है. शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

मोहम्मदाबाद थानाध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पिपरगांव निवासी सुनील उर्फ सोनू (35), बंटी (30), सुरेश (52) और अमलेश (35) अपनी कार से रोहिला गांव गए थे. वहां से वह लोग वापस अपने गांव लौट रहे थे.

जैसे ही उनकी कार जैतपुर चौराहे के पास पहुंची, सामने से आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी. इससे कार सवार चारों लोग घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना थाने पर दी.

मौके पर पहुंची मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस ने चारों घायलों को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया. वहां इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर ने सुनील और बंटी को मृत घोषित कर दिया.

जबकि गंभीर घायल सुरेश और अमलेश का इलाज किया जा रहा है. घटना की सूचना पर मृतक सुनील के चचेरे भाई गुंजन लोहिया अस्पताल पहुंचे. सुनील की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा.

थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अभी परिजनों से तहरीर नहीं मिली है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और अन्य वैधानिक कार्रवाई हो रही है.

लोहिया अस्पताल में मृतक के परिजन ने बताया सुनील राजमिस्त्री का कार्य करता था. उसकी पत्नी का नाम प्रीति है. वह चार भाइयों में दूसरे नंबर का था. वही, उसकी 5 वर्षीय बेटी परी और 3 वर्ष का बेटा अंश है. दो युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

