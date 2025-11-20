ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में रोडवेज बस ने कार में मारी टक्कर; दो की मौत, दो की हालत गंभीर

फर्रुखाबाद में रोडवेज बस ने कार में मारी टक्कर. ( Photo Credit: ETV Bharat )