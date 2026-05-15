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फर्रुखाबाद: मिड-डे मील में धांधली, 48 बच्चों के लिए मंगाया था सिर्फ 2 लीटर दूध, टीचर सस्पेंड

नियमों की अनदेखी पड़ी भारी: मानकों के सापेक्ष प्रति छात्र 150 मिलीलीटर के हिसाब से स्कूल में कम से कम 7 लीटर दूध उपलब्ध होना चाहिए था. इसके साथ ही नियमों के मुताबिक यदि कोई छात्र भोजन के दौरान दो से अधिक रोटी खाता है, तो उसे वह भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए. विभागीय निर्देशों में स्पष्ट है कि भोजन मांगने पर किसी भी छात्र को डांटना या प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए. बाल अधिकारों के तहत स्कूल में बच्चों को किसी भी तरह का भौतिक या मानसिक दंड देना पूरी तरह विधि विरुद्ध और निषिद्ध है.

फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक स्कूल की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है. आरोप है कि विद्यालय में बच्चों के लिए मिड-डे मील के तहत मीनू के अनुसार दूध की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बच्चों के लिए दूध की कुल मात्रा के नाम पर महज 2 लीटर दूध ही मंगाया गया था. जबकि उस दिन विद्यालय में उपस्थित छात्र-छात्राओं की कुल संख्या 48 दर्ज थी.

जांच के बाद निलंबन आदेश जारी: कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद के निलंबन आदेश पत्र के मुताबिक, 14 मई 2026 को खंड शिक्षा अधिकारी राजेपुर ने इस विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था. जांच के समय उपस्थित प्रबुद्ध जनों एवं छात्र की अभिभावक (दादी) द्वारा आगे की कोई कानूनी कार्रवाई न करने के लिए एक लिखित समझौता पत्र भी प्रस्तुत किया गया था. इसके बावजूद, विकास क्षेत्र राजेपुर के प्राथमिक विद्यालय वलीपट्टी रानीगांव में कार्यरत इंचार्ज प्रधानाध्यापिका नीलम अग्निहोत्री के विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के उल्लंघन का मामला सही पाया गया.

बीआरसी राजेपुर में देनी होगी उपस्थिति: नीलम अग्निहोत्री द्वारा विभागीय दिशा-निर्देशों व नियमों का पालन न करने और अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है. इसी आधार पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक नीलम अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. आदेशित किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान वे अपनी दैनिक उपस्थिति बी.आर.सी. राजेपुर विकास क्षेत्र में देना सुनिश्चित करेंगी. इस पूरे मामले की विस्तृत निलंबन जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय फर्रुखाबाद को जांच अधिकारी नामित किया गया है.

एक सप्ताह में देना होगा आरोप पत्र: जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आरोपी इंचार्ज प्रधानाध्यापक को बिंदुवार आरोप पत्र तैयार कर एक सप्ताह के भीतर अनुमोदित कराते हुए निर्गत करें. इसके साथ ही जांच की अग्रिम कार्रवाई संपादित कर समय से मुख्य कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, बीएसए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि एक चमचा दूध और दो रोटी ज्यादा मांगने पर छात्र की पिटाई की गई थी. इसी गंभीर शिकायत की जांच खंड शिक्षा अधिकारी राजेपुर को सौंपी गई थी, जिनकी रिपोर्ट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

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