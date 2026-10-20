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विधान परिषद की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी भाजपा : राकेश सचान

फर्रुखाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान. ( Photo Credit : ETV Bharat )

फर्रुखाबाद : आगरा खंड शिक्षक विधान परिषद चुनाव को देखते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने सोमवार को फर्रुखाबाद का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने अमृतपुर एवं कायमगंज विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं से जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की. इसके पहले भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा के नेतृत्व में कमालगंज रोड स्थित मधुबन गेस्ट हाउस में कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया गया. इसके बाद मंत्री सचान फतेहगढ़ स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे. जहां उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भेंट कर विधान परिषद चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली.





ग्राम मंझना में मतदाताओं से किया संवाद : अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र के नवाबगंज मंडल अंतर्गत ग्राम मंझना में कैबिनेट मंत्री ने पूर्व विधायक स्वर्गीय राजेंद्र सिंह गंगवार के आवास पर पहुंचकर उनके पुत्र अतुल सिंह गंगवार एवं अजय सिंह गंगवार, ग्राम प्रधान सत्येंद्र चतुर्वेदी तथा चुनाव से संबंधित मतदाताओं के साथ बैठक की. उन्होंने मतदाताओं से विधान परिषद चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का आह्वान किया.

