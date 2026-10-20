विधान परिषद की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी भाजपा : राकेश सचान
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने सोमवार को फर्रुखाबाद का दौरा किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 2:54 PM IST
फर्रुखाबाद : आगरा खंड शिक्षक विधान परिषद चुनाव को देखते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने सोमवार को फर्रुखाबाद का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने अमृतपुर एवं कायमगंज विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं से जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की. इसके पहले भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा के नेतृत्व में कमालगंज रोड स्थित मधुबन गेस्ट हाउस में कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया गया. इसके बाद मंत्री सचान फतेहगढ़ स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे. जहां उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भेंट कर विधान परिषद चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली.
ग्राम मंझना में मतदाताओं से किया संवाद : अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र के नवाबगंज मंडल अंतर्गत ग्राम मंझना में कैबिनेट मंत्री ने पूर्व विधायक स्वर्गीय राजेंद्र सिंह गंगवार के आवास पर पहुंचकर उनके पुत्र अतुल सिंह गंगवार एवं अजय सिंह गंगवार, ग्राम प्रधान सत्येंद्र चतुर्वेदी तथा चुनाव से संबंधित मतदाताओं के साथ बैठक की. उन्होंने मतदाताओं से विधान परिषद चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का आह्वान किया.
मंत्री राकेश सचान ने कहा कि वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना महत्वपूर्ण है. उतना ही महत्वपूर्ण विधान परिषद का चुनाव भी है. उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद की सभी सीटों पर विजय हासिल करेगी. कहा कि केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकारों ने विकसित राष्ट्र और प्रदेश के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं. इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे.
शिक्षकों एवं प्राचार्यों से किया संपर्क : कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुआंधीर स्थित केशव शरण कांती देवी इंटर कॉलेज में कैबिनेट मंत्री ने शिक्षकों एवं प्राचार्यों से जनसंपर्क किया. उन्होंने विधान परिषद शिक्षक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की.
मंत्री सचान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने साढ़े नौ वर्षों के शासनकाल में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं. नकलविहीन परीक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है.नकल कराने वाले माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है.
फैजबाग चौराहे पर जनसभा को किया संबोधित : कायमगंज मार्ग स्थित फैजबाग चौराहे पर आयोजित जनसभा में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं. सरकार ने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया है. प्रदेश में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराकर समाज के प्रत्येक वर्ग को सुरक्षा देने का कार्य किया गया है.
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