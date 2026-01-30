ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में BSA का एक्शन; सभी खंड विकास अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट, यह है मामला

बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्व प्रताप सिंह ने बताया कि खबर का संज्ञान लिया गया है. सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है.

फर्रुखाबाद में BSA का एक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
January 30, 2026

फर्रुखाबाद: जिले में सिर्फ शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्राथमिक विद्यालयों की खबर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक्शन लिया है. ETV भारत ने जिले के 8 प्राथमिक विद्यालय और 2 संविलियन विद्यालयों में सिर्फ दो शिक्षकों की उपलब्धता की खबर प्राथमिकता से चलाई थी. अब BSA ने सभी BEO से रिपोर्ट मांगी है.

बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्व प्रताप सिंह ने बताया कि खबर का संज्ञान लिया गया है. सभी खंड खंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट आने के बाद शासन से अनुमति मांगी जाएगी. यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया जा चुका है, ताकि जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएं.

सामाजिक संस्था शुभ प्रयास की प्रबंधक सुनीता सचान और जिलाध्यक्ष मुकेश दुबे ने बताया कि जिस बदहाली पर किसी का ध्यान नहीं था, उसे ETV भारत ने उजागर किया. इससे यहां से सैकड़ों छात्र-छात्राओं का भला होगा. उन्होंने बतायाकि शुभ प्रयास संस्था की ओर से डीएम को इस मामले में ज्ञापन सौंपा गया है. इसमें जिले की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाया गया है.

संस्था के अध्यक्ष मुकेश दुबे और अजय अग्रवाल ने डीएम को ज्ञापन के जरिए बताया कि नगर क्षेत्र में कुल 6 प्राथमिक और 4 संविलियन विद्यालय संचालित हैं. पूरे नगर क्षेत्र में मात्र दो स्थायी शिक्षक ही तैनात हैं. इनमें से एक प्राथमिक विद्यालय गंगा दरवाजा और दूसरा संविलियन विद्यालय चिलाका में कार्यरत हैं.

दोनों पदाधिकारियों का कहना है कि इन्हीं दोनों शिक्षकों को शेष 8 विद्यालयों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इन शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य रसोईया और चपरासी संभाल रहे हैं. ऐसे में बच्चों का भविष्य दांव पर है.

संपादक की पसंद

