ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में BSA का एक्शन; सभी खंड विकास अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट, यह है मामला

फर्रुखाबाद: जिले में सिर्फ शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्राथमिक विद्यालयों की खबर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक्शन लिया है. ETV भारत ने जिले के 8 प्राथमिक विद्यालय और 2 संविलियन विद्यालयों में सिर्फ दो शिक्षकों की उपलब्धता की खबर प्राथमिकता से चलाई थी. अब BSA ने सभी BEO से रिपोर्ट मांगी है.

बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्व प्रताप सिंह ने बताया कि खबर का संज्ञान लिया गया है. सभी खंड खंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट आने के बाद शासन से अनुमति मांगी जाएगी. यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया जा चुका है, ताकि जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएं.

सामाजिक संस्था शुभ प्रयास की प्रबंधक सुनीता सचान और जिलाध्यक्ष मुकेश दुबे ने बताया कि जिस बदहाली पर किसी का ध्यान नहीं था, उसे ETV भारत ने उजागर किया. इससे यहां से सैकड़ों छात्र-छात्राओं का भला होगा. उन्होंने बतायाकि शुभ प्रयास संस्था की ओर से डीएम को इस मामले में ज्ञापन सौंपा गया है. इसमें जिले की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाया गया है.