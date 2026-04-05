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फर्रुखाबाद में मसीही समाज ने धूमधाम से मनाया ईस्टर, चर्च में हुई विशेष प्रार्थना

सीएनआई बढ़पुर चर्च के पादरी मनोज कुमार ने बताया, चर्च में ईस्टर पर्व पर प्रभात फेरी निकाली गई और विशेष प्रार्थना सभा हुई.

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फर्रुखाबाद के बढ़पुर चर्च में ईस्टर की धूम. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 4:39 PM IST

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फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद स्थित सीएनआई बढ़पुर चर्च में ईस्टर का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. मसीही समाज ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की खुशी में एक भव्य विजय जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विश्वासी शामिल हुए. यह दिन ईसाई धर्म के उस महान सत्य की याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मृत्यु पर विजय पाकर तीसरे दिन जीवित हो उठे थे. जैसा कि पवित्र बाइबल में वर्णित है— “वह यहां नहीं है, परन्तु जी उठा है”, इसी विश्वास के साथ सुबह से ही प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया.

कैंडल लेकर निकली प्रभात फेरी: पादरी मनोज कुमार ने बताया कि प्रातः लगभग 4 बजे मसीही समाज के लोग नेकपुर स्थित प्राइमरी स्कूल के पास एकत्रित हुए.

जानकारी देते पादरी मनोज कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

सभी के हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां थीं और मुख पर पुनरुत्थान की आशा और दिव्य आनंद की चमक साफ दिखाई दे रही थी. यह प्रभात फेरी मसीही भजनों और स्तुतिगान के साथ प्रारंभ हुई, जो नेकपुर से होकर आवास विकास और वन विभाग मार्ग से गुजरी. अंत में यह जुलूस पुनः बढ़पुर चर्च परिसर में आकर संपन्न हुआ, जहां कलीसिया ने एक स्वर में प्रभु की महिमा की.

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प्रभात फेरी में उमड़ा जनसैलाब. (Photo Credit: ETV Bharat)

चर्च में विशेष पूजा: चर्च पहुंचकर विश्वासियों ने क्रूस के समीप कैंडल जलाकर विशेष प्रार्थना की और प्रभु के जीवित होने की गवाही दी. इस अवसर पर हुआ प्रार्थना सभा में पादरी मनोज कुमार ने वचन साझा करते हुए कहा कि यीशु का पुनरुत्थान हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है. परमेश्वर ने अपने पुत्र को मृतकों में से जिलाकर मनुष्य जाति को अनंत जीवन और मेल-मिलाप का मार्ग प्रदान किया है. सभा के दौरान पवित्र प्रभु भोज (Holy Communion) का वितरण किया गया, जिसमें सभी ने पूरी श्रद्धा के साथ भाग लिया.

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आतिशबाजी और प्रभु भोज के साथ ईस्टर का जश्न (Photo Credit: ETV Bharat)

आतिशबाजी के साथ मनाया जश्न: प्रार्थना के समापन पर ईस्टर के पारंपरिक प्रतीक स्वरूप सभी को अंडे वितरित किए गए, जो नए जीवन का संदेश देते हैं. खुशी के इस पावन अवसर पर चर्च परिसर में भव्य आतिशबाजी की गई, जिससे आसमान रोशनी से सराबोर हो उठा. पादरी मनोज कुमार ने सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुड फ्राइडे को सूली पर चढ़ाए गए प्रभु आज भी जीवित हैं. इस विशेष आयोजन में कलीसिया के बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों ने मिलकर हर्ष और अटूट विश्वास के साथ सहभागिता की.

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