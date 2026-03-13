ETV Bharat / state

सरसों के दाने पर I Love My India लिखने वाले माइक्रो आर्टिस्ट अतुल कश्यप का निधन, कला जगत में शोक

फर्रुखाबाद : सेनापत स्ट्रीट निवासी मशहूर माइक्रो आर्टिस्ट अतुल कश्यप अब हमारे बीच नहीं रहे. बेहद छोटी-छोटी वस्तुओं पर शब्द और आकृतियां उकेरना अतुल कश्यप की विशेषता थी. बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के उन्होंने यह कला सीखी और अपनी मेहनत से अलग पहचान बनाई. मशहूर माइक्रो आर्टिस्ट अतुल कश्यप के आकस्मिक निधन से कला जगत में शोक की लहर है. अतुल कश्यप फिलवक्त दिल्ली में परिवार के साथ रहते थे.



माइक्रो आर्टिस्ट अतुल कश्यप ने वर्ष 2005 में सरसों के दाने पर I Love My India लिखकर अपनी अनोखी कला की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने कई ऐसी अद्भुत कलाकृतियां बनाईं जिनकी देशभर में चर्चा हुई. पतंग के धागे पर वंदे मातरम लिखकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया था. इसके अलावा बेहद छोटी जगह में राष्ट्रीय गीत लिखने का कार्य किया था. जिसे पूरा करने में उन्हें कई महीनों का समय लगा था. अतुल कश्यप पतली रस्सी और अन्य सूक्ष्म वस्तुओं पर शब्द उकेरने की कला में माहिर थे. इसी प्रतिभा के कारण उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ. उन्हें दिल्ली में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया था.

अपने शुभ चिंतकों के साथ अतुल कश्यप. (Photo Credit : ETV Bharat)

अखिलेश यादव के साथ माइक्रो आर्टिस्ट अतुल कश्यप. (Photo Credit : ETV Bharat)





अतुल कश्यप फिलवक्त पत्नी और 10 साल की बेटी के साथ दिल्ली में रहते थे. उनका पार्थिव गुरुवार शात फर्रुखाबाद स्थित उनके पैतृक आवासा पर लाया गया है. परिजनों के अनुसार अंतिम संस्कार शुक्रवार को पांचालघाट पर किया जाएगा. अतुल कश्यप के आकस्मिक निधन को कला जगत के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है. उनकी अनोखी कला और प्रतिभा को लोग लंबे समय तक याद करते रहेंगे.

