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एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी का बदल रहा स्वरूप, फर्रुखाबाद के लाखों किसानों को मिलेगी सहूलियत

फर्रुखाबाद आलू मंडी परिसर में दीपोत्सव का आयोजन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

फर्रुखाबाद : एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी फर्रुखाबाद जिले में स्थित सानतपुर मंडी है. यह भारत की भी सबसे बड़ी आलू थोक मंडियों में से एक है. यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रक और लोडर आलू देश के विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, असम, पश्चिम बंगाल (कोलकाता) और मुंबई भेजे जाते हैं. दीपोत्सव के मौके पर यहां कृषि उत्पादन मंडी समिति की ओर से भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मुकेश राजपूत समेत क्षेत्र के किसान एवं मंडी समिति के समस्त अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे.

एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी का बदल रहा स्वरूप. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat) दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद मुकेश राजपूत एवं मंडी सचिव अनूप कुमार दीक्षित ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया. इस मौके पर किसानों को पुरस्कृत किया गया. साथ ही उपहार भी प्रदान किए गए. सांसद ने किसानों के योगदान एवं कृषि क्षेत्र में विकास की बातें साझा की.



मंडी सचिव अनूप कुमार दीक्षित ने बताया कि समय के साथ विश्व प्रसिद्ध आलू मंडी में सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लगातार सुधारा जा रहा है. आलू मंडी में प्रांगण किसानों के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा है. इसमें रंगाई, साफ-सफाई, सुरक्षा, पेयजल सारी व्यवस्थाएं की गई हैं. किसानों के रुकने के लिए कृषक विश्रामगृह भी तैयार हो चुका है. माल की साफ सफाई, तुलाई और उसके बाद नीलामी पद्धति से बिक्री पर जोर दिया जा रहा है.