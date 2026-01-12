ETV Bharat / state

टीवी के बड़े रियालिटी शो में चमक रहे फर्रुखाबाद के नन्हे सितारे, बड़े सितारों से मिली वाहवाही

फर्रुखाबाद के गोविंदा उर्फ पुष्पा नागर ने बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा निखार कर टैलेंट को नया मुकाम दिया है.

टीवी के बड़े रियलिटी शो में चमक रहे फर्रुखाबाद के नन्हें सितारे.
टीवी के बड़े रियलिटी शो में चमक रहे फर्रुखाबाद के नन्हें सितारे. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 2:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद : मेहनत, लगन और आत्मविश्वास किसी को भी निश्चित ही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है. ऐसा ही कर दिखाया है कभी गेस्ट हाउस में वेटर का काम करने वाले गोविंदा उर्फ पुष्पा नागर ने. पुष्पा नागर ने डीजे पर हो रहे डांस से प्रेरणा लेकर अपनी राह चुनी और बड़े रियलिटी शो इंडिया बेस्ट डांसर में अपनी प्रतिभा जलवा दिखाया. इसके बाद कोरियोग्राफर के रूप में फिल्म जगत के कई दिग्गज अभिनेता-अभिनेत्रियों के मार्गदर्शन से काम करके उनके सिखाए बच्चे बड़े टीवी रियालिटी शो में नाम रोशन कर रहे हैं.

फर्रुखाबाद के नन्हे सितारों के बड़े कारनामे. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

गोविंदा उर्फ पुष्पा नागर फर्रुखाबाद के बढपुर ब्लॉक क्षेत्र के छोटे से गांव खानपुर के रहने वाले हैं. गोविंदा को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था, लेकिन परिवार की स्थिति ठीक न होने के चलते गोविंदा ने शादियों में शहर के गेस्ट हाउस में वेटर का काम शुरू किया. इसी दौरान शादी समारोह में डीजे पर हो रहे डांस को देखकर गोविंदा ने डांस की राह पकड़ ली. इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब वह खुद डांस ग्रुप के मालिक हैं.

अभिनेता अक्षय कुमार के साथ फर्रुखाबाद के सितारे.
अभिनेता अक्षय कुमार के साथ फर्रुखाबाद के सितारे. (Photo Credit : ETV Bharat)

पुष्पा नागर ने बताया कि हाल ही में टीवी रियलिटी शो Beatkiller Season 2 में हमारे यहां के बच्चों ने बड़े-बड़े शहरों को टक्कर देकर अपना टैलेंट साबित किया है. प्रतियोगिता में कई शहरों मथुरा, आगरा, दिल्ली, कानपुर, भोपाल, इलाहाबाद, दिल्ली की टीमें थीं. टीम स्टेप में फर्रुखाबाद की टीम द्वितीय रनर बनी. जूनियर श्रेणी में नित्या चंडीगढ़ से प्रथम आई. फर्रुखाबाद की आरोही चौहान प्रथम रनर यूपी रहीं और रजत पदक जीता. इसके अलावा सोलंकी शर्मा, जानवी, हनी यादव, अमन प्रजापति और अनमोल कुमार की प्रस्तुतियों को भी सराहनीय अवार्ड मिले. इसके बाद से घर पर बधाई देने वाले पहुंच रहे हैं.

टीवी के रियालिटी शो में फर्रुखाबाद के सितारे.
टीवी के रियालिटी शो में फर्रुखाबाद के सितारे. (Photo Credit : ETV Bharat)
टीवी के रियालिटी शो में फर्रुखाबाद के सितारों की प्रस्तुति.
टीवी के रियालिटी शो में फर्रुखाबाद के सितारों की प्रस्तुति. (Photo Credit : ETV Bharat)



पुष्पा नागर बताते हैं कि ऑडिशन देने दिल्ली गया था तो पूरी रात लाइन में खड़े रहने के बाद नंबर आया. ऑडिशन में सफल होने के बाद मुंबई जाकर स्टूडियो राउंड में सलेक्शन हुआ. जहां परफॉर्मेंस देखकर बॉलीवुड के जाने-माने कोरी कोरियोग्राफर गीता कपूर, टेरेंस लुईस और सोनाली बेंद्रे से तारीफ मिली. इसके बाद India’s Best Dancer Season 2 (Top 30), Dhee 13 (Telugu Reality Show) और Miss India Femina Awards जैसे बड़े मंचों पर कटरीना कैफ, अक्षय कुमार और अल्लू अर्जन जैसे सितारों के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला. फिलवक्त जिले की नन्ही प्रतिभाओं तराश कर उनकी क्षमता निखारने की मन बनाया है. हालांकि शुरुआत में आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं.

यह भी पढ़ें : शादी में डीजे का डांस देखकर वेटर बना डांसिंग स्टार, रियलिटी शो में बिखेरेगा जलवा

यह भी पढ़ें : जीत के जादूगर हैं एल्विश यादव, 'लाफ्टर शेफ्स 2' समेत अब तक जीते ये रियलिटी शो, होश उड़ा देगी 'सिस्टम' की नेटवर्थ

TAGGED:

CHOREOGRAPHER PUSHPA NAGAR
TELUGU REALITY SHOW
FARRUKHABAD BEST DANCER
FARRUKHABAD AROHI CHAUHAN
REALITY SHOW INDIAS BEST DANCER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.