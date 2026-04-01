फर्रुखाबाद: 7 माह से लापता युवक का खेत में मिला कंकाल, दोस्त ने दी खौफनाक मौत
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया 7 महीने पहले लापता ओमवीर राठौर की हत्या के केस में रामू यादव गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 4:56 PM IST
फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के अमृतपुर थाना क्षेत्र में पिछले सात महीनों से लापता युवक ओमवीर राठौर का कंकाल बुधवार को बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी रामू यादव को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर यह बरामदगी हुई है.
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम गुजरपुर पमारान निवासी ओमवीर 20 जुलाई 2025 की शाम को घर से निकले थे और तब से लापता थे. परिजनों ने बताया था कि गांव का ही रामू यादव उन्हें घर से बुलाकर ले गया था, जिसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटे.
पत्नी की तहरीर पर दर्ज हुआ था अपहरण का केस: शुरुआत में ओमवीर की मां राजेश्वरी ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में पत्नी धर्मशीला ने 31 अगस्त 2025 को रामू यादव सहित अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया. एसओजी, सर्विलांस और अमृतपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार रात मुख्य आरोपी रामू को दबोच लिया. आरोपी की निशानदेही पर बुधवार सुबह फर्रुखाबाद-बदायूं मार्ग स्थित एक मक्के के खेत में जेसीबी मशीन लगाकर खुदाई शुरू की गई. करीब 24 घंटे की कड़ी मशक्कत और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गड्ढे से युवक का नरकंकाल बाहर निकाला गया.
दोस्ती के पीछे छिपी थी खौफनाक रंजिश: फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. एएसपी ने बताया कि कड़ाई से पूछताछ के दौरान रामू यादव ने कबूल किया कि ओमवीर उसका करीबी दोस्त था और दोनों साथ में रामू की बहन के ससुराल गए थे. वहां ओमवीर ने रामू की बहन के साथ कथित तौर पर छेड़खानी की थी, जिसे ससुराल वालों ने देख लिया और रामू की बहन का रिश्ता टूट गया. इसी अपमान का बदला लेने के लिए रामू यादव और उसके साथी सुरजीत ने ओमवीर को शराब पीने के बहाने खेत पर बुलाया था.
शराब पिलाकर गमछे से घोंटा था गला: खेत पर पहुंचने के बाद आरोपियों ने ओमवीर को जमकर शराब पिलाई और मौका मिलते ही गमछे से उसका गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी. साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से रामू ने अपने ही खेत के अंदर शव को गहरा गड्ढा खोदकर दबा दिया था और ऊपर से फसल उगा दी थी. पुलिस अब इस मामले में फरार सह-आरोपी सुरजीत की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. फिलहाल बरामद कंकाल को पोस्टमार्टम और डीएनए मिलान के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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