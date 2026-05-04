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फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण का आरोप, किसानों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने रविवार को ब्लॉक मोहम्मदाबाद के ग्राम सभा उम्मेद नगला और लुखरियाई में बैठक की.

किसानों को संबोधित करते भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के जिला अध्यक्ष अजय कटियार.
किसानों को संबोधित करते भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के वक्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 8:37 AM IST

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फर्रुखाबाद : फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए जमीनों के अधिग्रहण के बाबत भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने रविवार को ब्लॉक मोहम्मदाबाद के ग्राम सभा उम्मेद नगला और ग्राम सभा लुखरियाई में बैठक की. बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जमीन न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने होने जैसी धमकी और कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा की गई.

भारतीय किसान यूनियन की बैठक में शामिल किसान.
भारतीय किसान यूनियन की बैठक में शामिल किसान. (Photo Credit : ETV Bharat)

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के जिला अध्यक्ष अजय कटियार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के साथ समन्वय बनाकर सर्किल रेट बढ़ाने के बाद भूमि अधिग्रहीत करने की बात कही है. बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारी किसानों को डरा धमका रहे हैं. ऐसी दशा में किसान अपनी जमीन नहीं देंगे. डरा धमकाने की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया जाएगा और बड़ा आंदोलन होगा. यदि लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में गिट्टी, मौरम,सरिया आज के भाव का लगेगा तो फिर किसानों की जमीन वर्ष 2013 भूमि अधिग्रण कानून के हिसाब से क्यों ली जा रही है. उन्होंने कहा कि लिंक एक्सप्रेसवे में जा रही जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाया और कट भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के हिसाब से बनाए जाएं. इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद शाक्य, जिला संरक्षक छविनाथ शाक्य,जिला महासचिव अभय यादव जिला संगठनमंत्री अरविंद गंगवार,युवा जिलाध्यक्ष अनुज राजपूत, जिला सचिव पुजारी कटियार सदर तहसील अध्यक्ष रामप्रकाश पाल, मोहम्मदाबाद ब्लॉक अध्यक्ष बड़े यादव प्रेम चंद्र यादव,पप्पू सिंह,सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे.


बता दें, बीते दिन सूचना विभाग द्वारा दी गई जानकारी उसके मुताबिक 30 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यूपीडा के अंतर्गत कराए जा रहे बैनामा की समीक्षा के दौरान सामने आया कि विभिन्न किसान यूनियनें निर्धारित सर्कल रेट से अधिक की मांग कर रही हैं. जिस पर जिलाधिकारी ने यह बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित सर्किल रेट से 4 गुना दर एवं नगरीय क्षेत्र में निर्धारित सर्किल रेट से 2 गुना की दर पर भूमि का बैनामा कराते हुए भुगतान किया जाएगा. किसी भी दशा में अनुमोदित दर से अधिक मुआवजा नहीं दिया जाएगा और न ही निकट भविष्य में उपरोक्त दर बढ़ने की कोई संभावना है.

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