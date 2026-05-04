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फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण का आरोप, किसानों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

फर्रुखाबाद : फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए जमीनों के अधिग्रहण के बाबत भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने रविवार को ब्लॉक मोहम्मदाबाद के ग्राम सभा उम्मेद नगला और ग्राम सभा लुखरियाई में बैठक की. बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जमीन न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने होने जैसी धमकी और कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा की गई.

भारतीय किसान यूनियन की बैठक में शामिल किसान. (Photo Credit : ETV Bharat)

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के जिला अध्यक्ष अजय कटियार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के साथ समन्वय बनाकर सर्किल रेट बढ़ाने के बाद भूमि अधिग्रहीत करने की बात कही है. बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारी किसानों को डरा धमका रहे हैं. ऐसी दशा में किसान अपनी जमीन नहीं देंगे. डरा धमकाने की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया जाएगा और बड़ा आंदोलन होगा. यदि लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में गिट्टी, मौरम,सरिया आज के भाव का लगेगा तो फिर किसानों की जमीन वर्ष 2013 भूमि अधिग्रण कानून के हिसाब से क्यों ली जा रही है. उन्होंने कहा कि लिंक एक्सप्रेसवे में जा रही जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाया और कट भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के हिसाब से बनाए जाएं. इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद शाक्य, जिला संरक्षक छविनाथ शाक्य,जिला महासचिव अभय यादव जिला संगठनमंत्री अरविंद गंगवार,युवा जिलाध्यक्ष अनुज राजपूत, जिला सचिव पुजारी कटियार सदर तहसील अध्यक्ष रामप्रकाश पाल, मोहम्मदाबाद ब्लॉक अध्यक्ष बड़े यादव प्रेम चंद्र यादव,पप्पू सिंह,सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे.

