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फर्रुखाबाद में गरजे अजय राय; कहा-प्रदेश सरकार पूरी तरह फेल, नौजवानों का भविष्य खराब कर रही

फर्रुखाबाद पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व अन्य. ( Photo Credit : ETV Bharat )