ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में गरजे अजय राय; कहा-प्रदेश सरकार पूरी तरह फेल, नौजवानों का भविष्य खराब कर रही

फर्रुखाबाद पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर नौजवानों का भविष्य खराब करने, गोली चलवाने, कर्मचारियों पर आंसू गैस के गोले बरसाने के लगाए आरोप.

फर्रुखाबाद पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व अन्य.
फर्रुखाबाद पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सोमवार को फर्रुखाबाद पहुंचे और मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला किया. अजय राय ने भाजपा राज में निजी स्कूलों की मनमानी, कर्मचारियों की हक मारने, नौजवानों का भविष्य खराब करने और उन पर गोली चलवाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए. राय ने कहा, कांग्रेस पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है और राष्ट्र हित के लिए संघर्षरत है.

फर्रुखाबाद में मीडिया से मुखातिब कांग्रेस प्रदेश अजय राय. (Video Credit : ETV Bharat)

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता शुभम तिवारी की माता के स्वर्गवासी होने पर परिवार से मिलने और सांत्वना देने पहुंचे थे. इस दौरान अजय ने भाजपा सरकार पर खूब हमला बोला. कहा कि झूठे आरोप में सरकार ने हमें रासुका में बंद कराया. अब नौजवानों को आसामाजिक तत्व बताकर जेल भेजा जा रहा है, गोली मारी जा रही है. हक मांगने वाले कर्मचारियों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं. दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार पूंजी पतियों की सेवा में जुटी है.

अजय राय ने कहा कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को लखनऊ में थे. कुछ युवा पुलिस दारोगा भर्ती का प्रकरण उठाने की कोशिश कर रहे थे. सरकार ने सभी को गिरफ्तार करा लिया. वहीं निजी स्कूल संचालकों की मनमानी से लोग बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे. किताबें-कॉपियों और पोशाक ने नाम पर प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं. इसी तरह गौरक्षा के नाम पर सिर्फ राजनीति और लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है. शंकराचार्य ने गौ हत्या की बात उठाई तो उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. बहरहाल हम 403 विधानसभा सीटों पर कार्य कर रहे हैं. इस मौके पर पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद व पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे.


यह भी पढ़ें : कन्नौज: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ईरान मुद्दे पर अमेरिका पर साधा निशाना, कहा, देशवासी ईरानी जनता के साथ हैं

यह भी पढ़ें : अजय राय बोले- SIR की प्रक्रिया गैर कानूनी और लोकतंत्र के साथ धोखा, जनता के मतदान संबंधी अधिकारों का हनन

TAGGED:

AJAY RAI CONGRESS PRESIDENT
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय
AJAY RAI STATEMENT ON BJP
FARRUKHABAD POLITICAL NEWS
UP CONGRESS NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.