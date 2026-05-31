गौरव का क्षण; 24 सप्ताह के कठोर सैन्य प्रशिक्षण के बाद 968 अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल
फर्रुखाबाद के राजपूत रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़ में अग्निवीरों ने सैन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 8:26 AM IST
फर्रुखाबाद : राजपूत रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़ में 24 सप्ताह के कठोर, विशेष व गहन सैन्य प्रशिक्षण के बाद 968 अग्निवीर औपचारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल हुए. भव्य पासिंग आउट परेड के बाद सभी अग्निवीर औपचारिक रूप से भारतीय सेना के गौरवशाली परिवार का हिस्सा बन गए हैं. इस बार की पासिंग आउट परेड को पहली बार ‘कॉम्बेटाइव’ (युद्धक) स्वरूप में आयोजित किया गया. परेड की सलामी कमांडेंट ब्रिगेडियर माईकल डिसूजा (युद्ध सेवा मेडल) ने ली.
इस अवसर पर कमांडेंट ब्रिगेडियर माईकल डिसूजा ने कहा कि उन्होंने अनुशासन, दृढ़निश्चय और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का संदेश दिया है. इस बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम को आधुनिक युद्ध की बदलती जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है. जिसमें नई पीढ़ी के हथियारों के संचालन, सामरिक जागरूकता और युद्धक्षेत्र अभिमुखीकरण (Battlefield Orientation) पर विशेष ध्यान दिया गया. मल्टी-टास्किंग और ‘फ्यूचर-रेडी’ सैनिक प्रशिक्षण के दौरान केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि अग्निवीरों की मानसिक दृढ़ता और दबाव में सही निर्णय लेने की क्षमता को भी परखा गया. इसके तहत अग्निवीरों को विशेष गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया.
कमांडेंट ब्रिगेडियर माईकल डिसूजा ने अग्निवीरों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर बधाई दी. समारोह के दौरान शपथ ग्रहण हुआ. जिसमें अग्निवीरों ने भारत के संविधान, राष्ट्र की संप्रभुता एवं भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं के प्रति निष्ठा की शपथ ली. इस अवसर पर विशिष्ट अग्निवीरों को पदक व सेंटर का फ्लैग प्रदान किया गया. आरआरसी परिसर में दूरदराज से पहुंचे अग्निवीरों के परिजन भी काफी उत्साहित नजर आए.
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