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गौरव का क्षण; 24 सप्ताह के कठोर सैन्य प्रशिक्षण के बाद 968 अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल

फर्रुखाबाद : राजपूत रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़ में 24 सप्ताह के कठोर, विशेष व गहन सैन्य प्रशिक्षण के बाद 968 अग्निवीर औपचारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल हुए. भव्य पासिंग आउट परेड के बाद सभी अग्निवीर औपचारिक रूप से भारतीय सेना के गौरवशाली परिवार का हिस्सा बन गए हैं. इस बार की पासिंग आउट परेड को पहली बार ‘कॉम्बेटाइव’ (युद्धक) स्वरूप में आयोजित किया गया. परेड की सलामी कमांडेंट ब्रिगेडियर माईकल डिसूजा (युद्ध सेवा मेडल) ने ली.

फर्रुखाबाद : 968 अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल. (Video Credit : ETV Bharat)

इस अवसर पर कमांडेंट ब्रिगेडियर माईकल डिसूजा ने कहा कि उन्होंने अनुशासन, दृढ़निश्चय और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का संदेश दिया है. इस बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम को आधुनिक युद्ध की बदलती जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है. जिसमें नई पीढ़ी के हथियारों के संचालन, सामरिक जागरूकता और युद्धक्षेत्र अभिमुखीकरण (Battlefield Orientation) पर विशेष ध्यान दिया गया. मल्टी-टास्किंग और ‘फ्यूचर-रेडी’ सैनिक प्रशिक्षण के दौरान केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि अग्निवीरों की मानसिक दृढ़ता और दबाव में सही निर्णय लेने की क्षमता को भी परखा गया. इसके तहत अग्निवीरों को विशेष गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया.