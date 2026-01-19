2 शिक्षकों के जिम्मे 10 स्कूल, दौड़-दौड़कर कैसे पढ़ाएं, रसोइया-चपरासी बने गुरुजी
समाजिक संस्था ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, फर्रुखाबाद में शिक्षकों की कमी की समस्या को जल्द दूर करने की मांग की.
January 19, 2026
फर्रुखाबाद: जिले की शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर एक बार फिर सामने आई है. इस बार एक संस्था की ओर से यह मामला उठाया है. संस्था की ओर से डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में जानकारी दी गई है कि जिले के आठ प्राथमिक और 2 संविलियन विद्यालय 2 शिक्षकों के भरोसे हैं. इनकी अनुपस्थिति में रसोइया और चपरासी पढ़ाते हैं. इससे इन बच्चों का भविष्य दांव पर है. वहीं, बीएसए का कहना है कि इन विद्यालयों में शिक्षामित्र व अनुदेशक भी होंगे. इस बारे में उन्होंने जानकारी मांगी है.
क्या था मामला: दरअसल, शुभ प्रयास संस्था की ओर से डीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया है. इसमें जिले की शिक्षा की व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाया गया है. संस्था के अध्यक्ष मुकेश दुबे और अजय अग्रवाल ने डीएम को ज्ञापन के जरिए जानकारी दी है कि नगर क्षेत्र में कुल 6 प्राथमिक और 4 संविलियन विद्यालय संचालित हैं. पूरे नगर क्षेत्र में मात्र दो स्थायी शिक्षक ही तैनात हैं. इनमें से एक प्राथमिक विद्यालय गंगा दरवाजा और दूसरा संविलियन विद्यालय चिलाका में कार्यरत है. दोनों पदाधिकारियों का कहना है कि इन्हीं दोनों शिक्षकों को शेष 8 विद्यालयों का अतिरिक्त प्रभार दे रखा गया है. इन शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य रसोईया और चपरासी संभाल रहे हैं. ऐसे में बच्चों का भविष्य दांव पर है.
पदाधकारियों ने क्या कहा: संस्था के अध्यक्ष मुकेश दुबे ने बताया कि इन विद्यालयों में करीब 1000 बच्चे पंजीकृत होंगे जिनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही होगी.यह समस्या हर जगह की है. इस पर जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि इस मामले को सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को पत्र के जरिए वर्ष 2024 में अवगत कराया गया था.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ और शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी पत्र भेजे जा चुके हैं. इन विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था अस्त व्यस्त है. बच्चों के भविष्य के के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.
बीएसए व विधायक क्या बोलीं: इस बारे में बीएसए विश्व प्रताप सिंह का कहना है कि इन विद्यालयों में अनुदेशक, शिक्षा मित्र तैनात होंगे. जानकारी कर लेंगे. इस प्रकरण में पहले भी उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाया जा चुका है. शासन स्तर से इस पर ठोस कार्रवाई के प्रयास जारी हैं. वहीं, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार ने भी आश्वासन दिया है कि वह इस गंभीर समस्या को विधानसभा में उठाएंगी ताकि जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके.
