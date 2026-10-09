Kota MBS Hospital : महंगे एल्बुमिन इंजेक्शन बिना मरीज ले गया युवक, फर्जी सर्टिफिकेट का भी मामला
एमबीएस अस्पताल से करीब आधा दर्जन ह्यूमन एल्बुमिन के आसपास इंजेक्शनों का गड़बड़झाला किया गया है. जानिए पूरा मामला...
Published : October 9, 2026 at 8:41 PM IST
कोटा: महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना से महंगे इंजेक्शन ले जाने का गड़बड़झाला सामने आया है, जिसमें महंगे ह्यूमन एल्बुमिन इंजेक्शनों को युवक लेकर फरार हो गया है. अस्पताल प्रबंधन की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक ने दो नहीं, करीब आधा दर्जन के आसपास इंजेक्शनों का गड़बड़ झाला किया है. दूसरी तरफ एक चिकित्सक के नाम से पुलिसकर्मी का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का गड़बड़झाला भी एमबीएस अस्पताल में ही सामने आया है. दोनों मामलों में अस्पताल प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है.
मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन ने बताया कि इस पूरे मामले में 5 सदस्य कमेटी गठित की गई. इसमें मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ. निर्मल शर्मा उप अधीक्षक डॉ. करनेश गोयल, निशुल्क दवाई योजना के प्रभारी डॉ. जितेंद्र नामा, रिकॉर्ड रूम प्रभारी डॉ. प्रदीप फौजदार और नर्सिंग अधीक्षक सत्यनारायण मीणा को शामिल है.
एमबीएस अस्पताल की अधीक्षक डॉ. राकेश कुमार सिंह का कहना है कि एक संदिग्ध व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सामने भी आया है. इस मामले में हम तहकीकात कर रहे हैं. करीब आधा दर्जन के आसपास एल्बुमिन इंजेक्शन महिला मरीज के नाम से जारी हो गए हैं. जबकि यह मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है. जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा, जिससे पूरा खुलासा पुलिस कर देगी.
बाजार में 5000 से ज्यादा का मिलता है इंजेक्शन : अस्पताल में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की तरफ से निशुल्क सप्लाई के लिए यह इंजेक्शन पहुंचता है, लेकिन खुले मार्केट में इसकी कीमत करीब 5 से 6 हजार रुपए के बीच है. यह इंजेक्शन शरीर में रक्त और रक्त में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के काम आते हैं. यह इंजेक्शन किडनी व लीवर डिजीज और बर्न केसेस में उपयोग किए जाते हैं. इसके अलावा ब्लीडिंग रोकने, गंभीर जलन व कुपोषण की स्थिति में भी दिए जाते हैं. यह ह्यूमन एल्बुमिन इंजेक्शन भी स्वस्थ व्यक्ति के रक्त प्लाज्मा से ही तैयार किया जाता है.
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डॉ. राकेश कुमार सिंह का कहना है कि नयापुरा इलाके की एक महिला के नाम ओपीडी की पर्ची आधार कार्ड के जरिए 10 सितंबर को बनी थी और इसी दिन उसे भर्ती अस्पताल में बताया गया. उसके बाद लगातार आधा दर्जन एल्बुमिन इंजेक्शन अलग-अलग तरीकों में उसके नाम जारी किए गए हैं. इनके पर्चे भी डीडीसी काउंटर पर मौजूद है.
हालांकि, यह मरीज अस्पताल के वार्ड में मौजूद नहीं है और कभी असल में भर्ती भी नहीं हुआ है. यह पूरा गड़बड़झाला किसी समझे हुए व्यक्ति ने ही किया है, क्योंकि बिना अस्पताल में भर्ती हुए यह इंजेक्शन लगता भी नहीं है. इंजेक्शन को लेने के लिए पूरी प्रक्रिया है, जिसमें फॉर्म भरना होता, बिना सील और साइन के एल्बुमिन जैसे महंगे इंजेक्शन जारी भी नहीं होते हैं.
जिस पर्चे पर महिला को भर्ती कराया है, उसे एडमिट भी लिखा हुआ है और पूरी तरह से मेडिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. इसलिए सामने है कि कोई मेडिकल का जानकार व्यक्ति ही इस तरह की गड़बड़झाले को कर रहा है. यहां तक कि जिस पर्चे पर एल्बुमिन इंजेक्शन मांगे गए थे, वहां भी सील और साइन चिकित्सक के हैं. हालांकि, इन चिकित्सकों ने अपने साइन होने से इनकार कर दिया है. ऐसा में पूरे मामले में जांच के बाद ही सबकुछ क्लियर होगा.
महिला का रिश्तेदार भी कर सकता है गड़बड़ : अस्पताल प्रबंधन को शक है कि महिला का रिश्तेदार भी इस मामले में गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि महिला के आधार कार्ड से ही भर्ती का कागज बना है और महिला को आज भी वार्ड में ही भर्ती दिखाया गया है, वह डिस्चार्ज नहीं हुई है. सिस्टम में महिला अस्पताल में एडमिट है, लेकिन असल में महिला मरीज कभी अस्पताल आई ही नहीं है.
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अस्पताल अधीक्षक डॉ. राकेश कुमार सिंह का कहना है कि सब कुछ संदिग्ध व्यक्ति ने किया है, हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ निकाला भी हैं. इस मामले में महिला के रिश्तेदार भी घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है और उसे पर भी शक है, लेकिन अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा.
इधर, फर्जी सेल से बना दिया गया पुलिसकर्मी का सर्टिफिकेट : अस्पताल में इस तरह का एक दूसरा मामला भी सामने आया है, जिसमें एक प्रोफेसर के फर्जी साइन और सेल एक पुलिसकर्मी का मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया गया है. यह मेडिकल सर्टिफिकेट 45 दिन से ज्यादा कथा एसएमएस जांच के लिए अस्पताल में आया और तब पूरे मामले का खुलासा हुआ कि यह फर्जी है और इस मामले में संबंधित चिकित्सक ने भी अस्पताल प्रबंधन को पत्र लिखा है.
हालांकि, अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि यह चिकित्सक की निजी सेल थी. इसीलिए वह इस मामले में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं कि यह गड़बड़झाला किसने किया है. एमबीएस अस्पताल अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार सिंह का कहना है कि अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट डॉक्टर की सेल से बना सामने आया है.