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Kota MBS Hospital : महंगे एल्बुमिन इंजेक्शन बिना मरीज ले गया युवक, फर्जी सर्टिफिकेट का भी मामला

एमबीएस अस्पताल में इंजेक्शनों का गड़बड़झाला ( ETV Bharat Kota )

कोटा: महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना से महंगे इंजेक्शन ले जाने का गड़बड़झाला सामने आया है, जिसमें महंगे ह्यूमन एल्बुमिन इंजेक्शनों को युवक लेकर फरार हो गया है. अस्पताल प्रबंधन की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक ने दो नहीं, करीब आधा दर्जन के आसपास इंजेक्शनों का गड़बड़ झाला किया है. दूसरी तरफ एक चिकित्सक के नाम से पुलिसकर्मी का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का गड़बड़झाला भी एमबीएस अस्पताल में ही सामने आया है. दोनों मामलों में अस्पताल प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है.

मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन ने बताया कि इस पूरे मामले में 5 सदस्य कमेटी गठित की गई. इसमें मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ. निर्मल शर्मा उप अधीक्षक डॉ. करनेश गोयल, निशुल्क दवाई योजना के प्रभारी डॉ. जितेंद्र नामा, रिकॉर्ड रूम प्रभारी डॉ. प्रदीप फौजदार और नर्सिंग अधीक्षक सत्यनारायण मीणा को शामिल है.

एमबीएस हॉस्पिटल के अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota) एमबीएस अस्पताल की अधीक्षक डॉ. राकेश कुमार सिंह का कहना है कि एक संदिग्ध व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सामने भी आया है. इस मामले में हम तहकीकात कर रहे हैं. करीब आधा दर्जन के आसपास एल्बुमिन इंजेक्शन महिला मरीज के नाम से जारी हो गए हैं. जबकि यह मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है. जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा, जिससे पूरा खुलासा पुलिस कर देगी. बाजार में 5000 से ज्यादा का मिलता है इंजेक्शन : अस्पताल में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की तरफ से निशुल्क सप्लाई के लिए यह इंजेक्शन पहुंचता है, लेकिन खुले मार्केट में इसकी कीमत करीब 5 से 6 हजार रुपए के बीच है. यह इंजेक्शन शरीर में रक्त और रक्त में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के काम आते हैं. यह इंजेक्शन किडनी व लीवर डिजीज और बर्न केसेस में उपयोग किए जाते हैं. इसके अलावा ब्लीडिंग रोकने, गंभीर जलन व कुपोषण की स्थिति में भी दिए जाते हैं. यह ह्यूमन एल्बुमिन इंजेक्शन भी स्वस्थ व्यक्ति के रक्त प्लाज्मा से ही तैयार किया जाता है. पढ़ें : सरकारी कैंसर इंजेक्शन की कालाबाजारी से जुड़ा मामला, जांच में असली दवा की जगह मिला सॉल्वेंट डॉ. राकेश कुमार सिंह का कहना है कि नयापुरा इलाके की एक महिला के नाम ओपीडी की पर्ची आधार कार्ड के जरिए 10 सितंबर को बनी थी और इसी दिन उसे भर्ती अस्पताल में बताया गया. उसके बाद लगातार आधा दर्जन एल्बुमिन इंजेक्शन अलग-अलग तरीकों में उसके नाम जारी किए गए हैं. इनके पर्चे भी डीडीसी काउंटर पर मौजूद है. हालांकि, यह मरीज अस्पताल के वार्ड में मौजूद नहीं है और कभी असल में भर्ती भी नहीं हुआ है. यह पूरा गड़बड़झाला किसी समझे हुए व्यक्ति ने ही किया है, क्योंकि बिना अस्पताल में भर्ती हुए यह इंजेक्शन लगता भी नहीं है. इंजेक्शन को लेने के लिए पूरी प्रक्रिया है, जिसमें फॉर्म भरना होता, बिना सील और साइन के एल्बुमिन जैसे महंगे इंजेक्शन जारी भी नहीं होते हैं.