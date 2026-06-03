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सेहत के साथ खिलवाड़: नाले के पानी से हो रही थी खेती, नगर निगम ने बोला धावा, पंप और मोटर जब्त

मौके पर तीन पंप सेट व एक बड़ी मोटर से दूषित पानी को खींचकर फसल तैयार की जा रही थी.

Makeshift Farming Using Drain Water
नाले के पानी से खेती का जुगाड़ (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2026 at 7:09 PM IST

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अलवर: शहर के हसन खां मेवात में लोगों की सेहत के साथ हो रहे खिलवाड़ का एक बड़ा मामला सामने आया है. जहां नाले के दूषित पानी से खेतों में फसल को तैयार कर बाजार में बेचा जा रहा था. नगर निगम को पोर्टल पर शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई के लिए मौके पर टीम पहुंची और खेत से पंप व मोटर को जब्त किया. हालांकि यह खेत किस व्यक्ति का है और कब से दूषित पानी से यह सिंचाई की जा रही है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया. पूर्व में भी अलवर में दूषित पानी से फसल तैयार करने के मामले सामने आते रहे हैं.

अलवर नगर निगम की राजस्व निरीक्षक निशा लखानी ने बताया कि उन्हें पोर्टल पर शहर के हसन खां मेवात में नाले के पानी से फसल तैयार करने की शिकायत मिल रही थी. इसके बाद उन्होंने अपनी टीम को भेज कर क्षेत्र में लोगों को समझाइश की. उन्होंने बताया कि समझाइश के बावजूद भी हालातों में सुधार नहीं होने पर गुरुवार को उन्होंने टीम का गठन कर मौके का निरीक्षण किया और कार्रवाई को अंजाम दिया. लखानी ने बताया कि मौके पर तीन पंप सेट व एक बड़ी मोटर से दूषित पानी को खींचकर फसल तैयार की जा रही थी. इसके लिए नाले में भी जगह-जगह पर अवरोधक लगाए गए थे.

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राजस्व निरीक्षक निशा लखानी ने बताया कि मौके से जेसीबी की सहायता से तीन पंप व एक बड़ी मोटर को जब्त कर नगर निगम भिजवाया गया है. इस तरह की खेती कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. दूषित पानी से फसलों की सिंचाई कर लोग फसल तैयार कर बाजार में बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं. लेकिन दूषित पानी की सिंचाई वाली सब्जियां खाने से लोगों को गंभीर बीमारी हो सकती है. उन्होंने बताया कि नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका के निर्देशन पर कार्रवाई की गई है.

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स्वास्थ्य पर पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव: सीएमएचओ योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि दूषित पानी से तैयार की गई फसल को खाने से शरीर में लीवर, गुर्दा, आंत सहित अन्य अंगों पर प्रतिकूल असर पड़ता है. साथ ही पेट से संबंधित बीमारियां भी होती है. उन्होंने बताया कि स्वच्छ पानी से तैयार होने वाली सब्जियों का ही उपयोग में लेना चाहिए.

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PUMP AND MOTOR SEIZED
TAMPERING WITH HEALTH IN ALWAR
नाले के पानी से हो रही थी खेती
CROPS GROWN IN POLLUTED WATER

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