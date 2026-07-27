भरतपुर में 50 साल में पलटी खेती की तस्वीर: मूंगफली गायब, तिल आधा और सरसों ढाई लाख हेक्टेयर पार
बदली खेती के हाल के पीछे फसलों में रोग वजह है. कृषि विभाग ने किसानों को उपचारित बीजों का इस्तेमाल करने की सलाह दी.
Published : July 27, 2026 at 5:38 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 6:26 PM IST
भरतपुर: खेती ने पिछले 50 वर्षों में ऐसा बदलाव देखा है, जिसने जिले की कृषि की पूरी पहचान बदल दी. जिन खेतों में कभी 22 हजार हेक्टेयर में मूंगफली और 4 हजार हेक्टेयर में तिल की फसल लहलहाती थी, वहां आज मूंगफली लगभग इतिहास बन चुकी है और तिल का रकबा आधा रह गया. दूसरी ओर सरसों ने किसानों की पहली पसंद बनकर बहुत विस्तार किया. 1975-76 में महज 53 हजार हेक्टेयर में बोई जाने वाली सरसों का क्षेत्रफल आज भरतपुर-डीग में बढ़कर 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है. यह बदलाव केवल फसलों के रकबे का नहीं, बल्कि किसानों की बदलती सोच, कीट एवं रोगों के प्रकोप, सिंचाई सुविधाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और बदलते कृषि परिदृश्य की पूरी कहानी बयां करता है.
ऐसे आया बदलाव: कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि वर्ष 1975 के आसपास भरतपुर जिले में मूंगफली की खेती लगभग 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में होती थी. तब उच्चैन, बयाना और रूपबास क्षेत्र इसकी खेती के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन वर्तमान समय में मूंगफली का रकबा घटकर लगभग शून्य हेक्टेयर रह गया. स्थिति यह है कि जिले में अब इसकी खेती नाममात्र के किसान ही कर रहे हैं.
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तिल सिमटा, सरसों बढ़ी: सिंह ने बताया कि इसी तरह तिल की खेती भी लगातार सिमटती चली गई. वर्ष 1975 में तिल का क्षेत्रफल करीब 4 हजार हेक्टेयर था, जो अब घटकर लगभग 2 हजार हेक्टेयर के आसपास रह गया. पांच दशक में तिल की खेती करीब 50 प्रतिशत तक कम हो गई. इसके विपरीत सरसों ने भरतपुर की कृषि व्यवस्था में अपनी मजबूत जगह बना ली. वर्ष 1975-76 में सरसों का क्षेत्रफल करीब 53 हजार हेक्टेयर था, जबकि वर्तमान में भरतपुर और डीग दोनों जिलों को मिलाकर इसका रकबा 2.50 लाख हेक्टेयर से भी अधिक हो चुका है.
इसलिए खत्म हो गई मूंगफली की खेती: देशराज सिंह ने बताया कि मूंगफली की खेती खत्म होने के पीछे सबसे बड़ा कारण सफेद लट (White Grub) और दीमक का जबरदस्त प्रकोप रहा. तब किसानों ने इन कीटों के प्रभावी नियंत्रण के उपाय नहीं अपनाए. लिहाजा लगातार फसलें खराब होती रहीं और किसानों का भरोसा इस फसल से उठ गया. सफेद लट जमीन के भीतर रहकर पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, जबकि दीमक भूमिगत रहकर फसल को नष्ट करती है. दोनों कीटों ने मिलकर मूंगफली उत्पादन को भारी नुकसान पहुंचाया. लगातार घाटा होने के बाद किसानों ने धीरे-धीरे इस फसल से दूरी बना ली और अंततः जिले से इसकी खेती लगभग समाप्त हो गई.
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तिल की खेती पर बीमारी का कहर: सिंह ने बताया कि तिल की खेती घटने के पीछे सबसे बड़ी वजह फिलॉडी (Phyllody) बीमारी रही. इस रोग ने तिल की उत्पादकता पर गहरा असर डाला. लगातार नुकसान और कम उत्पादन के कारण किसानों ने तिल की खेती का रकबा घटाना शुरू कर दिया. आज यह फसल केवल सीमित क्षेत्रों तक सिमटकर रह गई है.
सरसों किसानों की पहली पसंद: देशराज सिंह ने बताया कि मूंगफली और तिल किसानों की पसंद से बाहर होती गईं, वहीं सरसों ने उनकी उम्मीदों को नई दिशा दी. इसके पीछे कई मजबूत कारण रहे. सरसों कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है. सिंचाई के लिए हल्का लवणीय (खारा) पानी उपलब्ध हो, तब भी इसकी फसल बेहतर उत्पादन देने की क्षमता रखती है. यही कारण है कि सीमित जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में भी किसानों ने इसे तेजी से अपनाया. इसके साथ ही नई उन्नत किस्मों का विकास, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और आधुनिक कृषि तकनीकों ने भी सरसों की खेती को लगातार बढ़ावा दिया. भरतपुर स्थित राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण रही. संस्थान की तैयार नई किस्मों और प्रसार कार्यक्रमों का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचा. इससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई.
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बदलती खेती की बदलती अर्थव्यवस्था: यह बदलाव केवल फसलों का नहीं बल्कि पूरे कृषि परिदृश्य का है. जिन खेतों में कभी मूंगफली की खुदाई होती थी, वहां अब सरसों की सुनहरी फसल लहलहाती है. किसानों ने उन फसलों की ओर रुख किया, जिनमें जोखिम कम और आय अपेक्षाकृत अधिक है. मौसम, कीट प्रकोप, सिंचाई और वैज्ञानिक तकनीकों ने मिलकर भरतपुर की खेती का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया.
किसानों के लिए अहम सलाह: अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह का कहना था कि किसान चाहे मूंगफली, तिल या सरसों की खेती करें, सबसे पहले बीज उपचार को अनिवार्य रूप से अपनाएं. अधिकांश बीज जनित और मृदा जनित रोगों से बचाव बीज उपचार के माध्यम से ही संभव है. बुवाई से पहले बीजों को उपयुक्त दवा से उपचारित करने पर फफूंद जनित रोगों और कई प्रारंभिक संक्रमणों से बचाव हो जाता है. उन्होंने किसानों को मिट्टी का उपचार करने की भी सलाह दी. उनके अनुसार दीमक और सफेद लट जैसे कीट मिट्टी के भीतर ही रहते हैं. वहीं से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं. बुवाई के समय उचित मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए तो इन भूमिगत कीटों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है. किसानों को उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज उपयोग करने, समय पर बुवाई करने, पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखने तथा मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करने की सलाह है. इससे कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है.
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पांच दशक में ऐसे बदली भरतपुर-डीग की खेती
|फसल
|वर्ष 1975-76
|वर्तमान स्थिति
|मूंगफली
|लगभग 22,000 हेक्टेयर
|लगभग शून्य हेक्टेयर
|तिल
|लगभग 4,000 हेक्टेयर
|लगभग 2,000 हेक्टेयर
|सरसों
|लगभग 53,000 हेक्टेयर
|2.50 लाख हेक्टेयर से अधिक
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