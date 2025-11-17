ETV Bharat / state

सर्दियों में कौन सी फसल और सब्जियों की खेती से होगा फायदा, जानिए कृषि एक्सपर्ट की राय

छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है. जानिए सर्दियों के मौसम में किसानों को कौन सी फसल लगानी चाहिए

Farming Tips By Agricultural Expert Ghanshyam Sahu
सर्दियों किसानों के लिए खेती के टिप्स (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 17, 2025 at 5:35 PM IST

3 Min Read
रायपुर: ठंड के मौसम में रबी की फसलें लगाई जाती है. छत्तीसगढ़ में बीते एक सप्ताह से ठंड पड़नी शुरू हो गई है. ठंड बढ़ने की वजह उत्तर से आ रही शुष्क और ठंडी हवा है. पूरे छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से लेकर 13 डिग्री के आसपास बना हुआ है. न्यूनतम तापमान में गिरावट और सर्दियों के मौसम में किस फसल की खेती की जाए इस बारे में किसानों के अंदर जिज्ञासा बनी रहती है. ऐसे में ईटीवी भारत ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि और फल वैज्ञानिक डॉ घनश्याम साहू से खेती के बारे में जानने की कोशिश की है.

उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में शीत लहर चल रही है. न्यूनतम तापमान में गिरावट कौन से फल और सब्जियों के लिए फायदेमंद है. कौन से फल और सब्जियों के लिए नुकसानदायक है. इस बारे में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वरिष्ठ कृषि और फल वैज्ञानिक डॉ घनश्याम साहू से ने ईटीवी भारत को अहम जानकारियां दी है.

सर्दियों में किसान कैसे करें खेती ? (ETV BHARAT)

नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और रसभरी की खेती करें किसान: वरिष्ठ कृषि और फल वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने बताया कि सरगुजा संभाग में आने वाले समय में सर्दी में और भी इजाफा होगा. ऐसे में किसानों को शीतोष्ण फल लगाने चाहिए. जैसे नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और रसभरी जैसे फलों के लिए यह मौसम उपयुक्त है. सब्जियों की बात करें तो इस मौसम में फूलगोभी और पत्ता गोभी की खेती करनी चाहिए. टरनीफ रेडिस और कैरेट के लिए भी यह मौसम उपयुक्त है.

Cultivate fruits in winter
सर्दियों में कौन से फलों की करेंगे खेती (ETV BHARAT)

मध्य छत्तीसगढ़ के किसान कौन सी फसल की खेती करें ?: वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक घनश्याम साहू ने आगे जानकारी दी कि अभी मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री तक पहुंच गया है. इस तरह की ठंड शीतोष्ण सब्जियों के लिए उत्तम है. जिन किसानों ने अर्ली मटर, उड़द और मूंग जैसी फसल लगाई है वह इस मौसम में नुकसानदायक है. इसके साथ ही लता वाली सब्जी जिसमें लौकी, गिलकी, तरोई, कुंदरू और परवल जैसी सब्जियां है. इसके लिए थोड़ा सा यहां तापमान ज्यादा हो रहा है.

Farming in the winter season
सर्दियों के मौसम में खेती (ETV BHARAT)

इस समय पाउडरी मिल्लू जैसे कीटनाशक का अटैक होता है. इस तरह से छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ फल और सब्जियों के लिए यह फायदेमंद है. कुछ फसलों के लिए यह थोड़ा नुकसानदायक है- घनश्याम साहू, वरिष्ठ कृषि और फल वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

दक्षिण छत्तीसगढ़ में किन फसलों की करें खेती?: दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है. बहुत अधिक मात्रा में नारियल की खेती होती है. इसके साथ ही कॉफी के लिए भी यह जलवायु उपयुक्त है. रायगढ़ के इलाके में पाइनएप्पल और ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा सकती है.

घनश्याम साहू ने कहा कि यह मौसम बरबटी के लिए यह थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है. अगर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे चला जाता है तो यह केला और पपीता जैसे फलों को नुकसान पहुंच सकता है. अमरूद और अनार के लिए यह मौसम काफी अच्छा है.

TAGGED:

FARMING IN WINTER
AGRICULTURAL EXPERT GHANSHYAM SAHU
छत्तीसगढ़ में सर्दी
सर्दियों में खेती के टिप्स
FARMING TIPS FOR CG FARMERS

